Посмотрите на ушастого козленка камори. Он очень милый

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259618&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В филиале Московского зоопарка «Зоосад в вотчине Деда Мороза» впервые родился козленок породы камори. Он появился на свет в начале октября, рассказывают в телеграм-канале столичного зоопарка.

Молодая пара коз поселилась в зоосаде чуть больше года назад. Это их первый детеныш.

После рождения детеныша осмотрели ветврачи и убедились, что с ним все в порядке. Также специалисты установили пол малыша — это самец.

«Детеныш пока совсем маленький и питается молоком матери, но уже проявляет большую активность и интерес к окружающим», — делятся подробностями в зоопарке.

Камори теплолюбивые, и молодую семью уже перевели на зимовку в теплый вольер.

Это довольно редкая для России порода. Камори разводят в Пакистане. У таких коз висячие длинные уши, которые могут достигать в длину 45 см. Рост особей — до 1 м, рассказывали ранее об обитателях в «Зоосаде в вотчине Деда Мороза».

Среди самых знаменитых и очаровательных подопечных Московского зоопарка — детеныш больших панд Диндин и Жуи. Крошка появилась на свет 24 августа 2023 года и при рождении весила всего 150 г. Она открыла глаза на 42-й день жизни.

12 ноября генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что детеныш весит 5042 г, длина тела — 56,1 см, а с хвостиком — 63,2 см.