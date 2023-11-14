Посмотрите на ушастого козленка камори. Он очень милый
Детеныш родился в филиале Московского зоопарка.
Детеныш родился в филиале Московского зоопарка.
В филиале Московского зоопарка «Зоосад в вотчине Деда Мороза» впервые родился козленок породы камори. Он появился на свет в начале октября, рассказывают в телеграм-канале столичного зоопарка.
Молодая пара коз поселилась в зоосаде чуть больше года назад. Это их первый детеныш.
После рождения детеныша осмотрели ветврачи и убедились, что с ним все в порядке. Также специалисты установили пол малыша — это самец.
«Детеныш пока совсем маленький и питается молоком матери, но уже проявляет большую активность и интерес к окружающим», — делятся подробностями в зоопарке.
Камори теплолюбивые, и молодую семью уже перевели на зимовку в теплый вольер.
Это довольно редкая для России порода. Камори разводят в Пакистане. У таких коз висячие длинные уши, которые могут достигать в длину 45 см. Рост особей — до 1 м, рассказывали ранее об обитателях в «Зоосаде в вотчине Деда Мороза».
Среди самых знаменитых и очаровательных подопечных Московского зоопарка — детеныш больших панд Диндин и Жуи. Крошка появилась на свет 24 августа 2023 года и при рождении весила всего 150 г. Она открыла глаза на 42-й день жизни.
12 ноября генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что детеныш весит 5042 г, длина тела — 56,1 см, а с хвостиком — 63,2 см.
Воспитанием дочери занимается самка Диндин. Новоиспеченный отец, как и заведено у медвежьих особей, ограничился вкладом в размножение. В конце сентября гендиректор зоосада рассказала, как Жуи проводит свободное время. Выяснилось, что он увлекается рисованием. Творческий процесс засняли на видео: большая панда наносит размашистые мазки на полотно.