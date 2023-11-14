12:29 (мск), источник: РБК Life

Посмотрите на ушастого козленка камори. Он очень милый

Детеныш родился в филиале Московского зоопарка.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В филиале Московского зоопарка «Зоосад в вотчине Деда Мороза» впервые родился козленок породы камори. Он появился на свет в начале октября, рассказывают в телеграм-канале столичного зоопарка.

Молодая пара коз поселилась в зоосаде чуть больше года назад. Это их первый детеныш.

После рождения детеныша осмотрели ветврачи и убедились, что с ним все в порядке. Также специалисты установили пол малыша — это самец.

«Детеныш пока совсем маленький и питается молоком матери, но уже проявляет большую активность и интерес к окружающим», — делятся подробностями в зоопарке.

Камори теплолюбивые, и молодую семью уже перевели на зимовку в теплый вольер.

Это довольно редкая для России порода. Камори разводят в Пакистане. У таких коз висячие длинные уши, которые могут достигать в длину 45 см. Рост особей — до 1 м, рассказывали ранее об обитателях в «Зоосаде в вотчине Деда Мороза».

Среди самых знаменитых и очаровательных подопечных Московского зоопарка — детеныш больших панд Диндин и Жуи. Крошка появилась на свет 24 августа 2023 года и при рождении весила всего 150 г. Она открыла глаза на 42-й день жизни.

12 ноября генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что детеныш весит 5042 г, длина тела — 56,1 см, а с хвостиком — 63,2 см.

Воспитанием дочери занимается самка Диндин. Новоиспеченный отец, как и заведено у медвежьих особей, ограничился вкладом в размножение. В конце сентября гендиректор зоосада рассказала, как Жуи проводит свободное время. Выяснилось, что он увлекается рисованием. Творческий процесс засняли на видео: большая панда наносит размашистые мазки на полотно.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ирина Шейк покорила выходами на неделях моды: фото
В России поженились 100-летний жених и 75-летняя невеста: фото
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь