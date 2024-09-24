Посмотрите на «танго» манула Тимофея с пакетом. Видео

Недавно кот приступил к зажировке — это ежегодный процесс набора веса к зиме. В начале лета Тимофей достиг своего минимального веса — 3,75 кг. Весь сезон в его графике значился лишь один прием пищи — около 250−300 г. Так он ел шесть дней в неделю, а седьмой день был разгрузочным. В конце августа — начале сентября манула начали кормить чаще и больше: дважды в день порциями по 350−400 г. На 19 сентября вес Тимофея составил 4,5 кг, к зиме он может наесть бока до 7 кг.