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Посмотрите на «танго» манула Тимофея с пакетом. Видео

Подопечный зоосада недавно приступил к зажировке.

На странице Московского зоопарка во «ВКонтакте» и в телеграм-канале учреждения опубликовали новый ролик с манулом Тимофеем. На этот раз в видео показали «танго» пушистого подопечного с пакетом.

«Танго — танец зрелой любви манула и пакета. Когда партнеры хорошо знакомы друг другу — простого обмена взглядами вполне достаточно», — подписали ролик в посте.

Недавно кот приступил к зажировке — это ежегодный процесс набора веса к зиме. В начале лета Тимофей достиг своего минимального веса — 3,75 кг. Весь сезон в его графике значился лишь один прием пищи — около 250−300 г. Так он ел шесть дней в неделю, а седьмой день был разгрузочным. В конце августа — начале сентября манула начали кормить чаще и больше: дважды в день порциями по 350−400 г. На 19 сентября вес Тимофея составил 4,5 кг, к зиме он может наесть бока до 7 кг.