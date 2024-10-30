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Посмотрите на собаку, сумевшую попасть на тысячу фотографий онлайн-карты

Золотистый ретривер из Южной Кореи стал звездой в Сети.

В Южной Корее золотистый ретривер увязался за специалистом, который снимал дороги для приложения с картами. Результатом стало более тысячи изображений острова Джукдо с одним и тем же псом на каждом снимке. Об этом пишет портал Upworthy.

История случилась много лет назад, а сейчас стала вирусной в Сети после того, как ее опубликовал в Reddit пользователь с ником The Midpoint. Пост набрал более 120 тысяч просмотров. На платформе TikTok ролик с фотографиями этой собаки собрал более 699 тыс. лайков, а пользователи назвали пса «самым милым золотистым ретривером, который когда-либо был».

В 2010 году корейский картографический сервис Daum Kakao Maps отправил сотрудника сделать первые снимки тропинок на острове в Южной Корее. Джукдо известен живописной береговой линией, туристы прибывают сюда на пароме.

Остров компактный, его легко обойти пешком. Работник картографического сервиса отправился в путь, на спине у него была закреплена вертикальная стойка с видеокамерами, расположенными по кругу.

Двигаясь по территории фотограф обнаружил, что у него есть четвероногий компаньон. Судя по снимкам, где-то пес бежит за человеком, а где-то обгоняет его, словно указывая дорогу. В итоге, золотистый ретривер стал звездой картографического проекта в Южной Корее, пес по кличке Мару не отходил от фотографа на протяжении всего процесса и запечатлен на тысяче снимков.

Судя по тому, что фото были сделаны 14 лет назад, пользователи предположили, что собаки уже нет в живых, зато память о ней сохранилась на многочисленных изображениях небольшого острова.

Daum Kakao — сервис, очень похожий на Google Maps. Он предоставляет интерактивные панорамы многих улиц в Корее.