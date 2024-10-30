Посмотрите на собаку, сумевшую попасть на тысячу фотографий онлайн-карты

История случилась много лет назад, а сейчас стала вирусной в Сети после того, как ее опубликовал в Reddit пользователь с ником The Midpoint. Пост набрал более 120 тысяч просмотров. На платформе TikTok ролик с фотографиями этой собаки собрал более 699 тыс. лайков, а пользователи назвали пса «самым милым золотистым ретривером, который когда-либо был».