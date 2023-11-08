Посмотрите на самый крупный бриллиант Bleu Royal. Его продали за $44 млн

Самый крупный голубой бриллиант Bleu Royal, когда-либо выставлявшийся на аукционе, ушел с молотка в Женеве за CHF 39,5 млн (около $44 млн или ₽4 млрд), сообщил французский портал Fashion Network со ссылкой на комментарий, который от аукционного дома Christie's получило агентство AFP (Agence France-Presse).

Масса бриллианта — составляет 17,61 карата, на протяжении 50 предыдущих лет он был экспонатом частной коллекции, украшая собой кольцо из платины и розового золота. Как сообщается, это самый крупный безупречный ярко-синий фантазийный драгоценный камень, когда-либо выставленный на продажу в истории аукционов. Он был продан за 7 минут частному коллекционеру, который сделал ставку по телефону.

«Мы чрезвычайно довольны результатом. Оно было продано почти за $2,5 млн за карат. Это самое дорогое ювелирное изделие, проданное за весь 2023 год в мире, в любом аукционном доме… Мы очень, очень счастливы. Это один из 10 самых дорогих лотов, когда-либо проданных с точки зрения ювелирных изделий», — пояснил глава ювелирного дома Christie’s в Женеве Макс Фосетт.

Ярко-голубые фантазийные бриллианты весом более 10 карат встречаются крайне редко. С момента основания Christie's в 1766 году на продажу было выставлено всего три камня этого типа, и все — за последние 13 лет. Рекорд продаж по-прежнему принадлежит Oppenheimer Blue, весом 14,62 карата, приобретенному за $57,5 млн в 2016 году.

Аукционный рекорд в категории «Драгоценности» удерживает за собой 59-каратный розовый бриллиант Pink Star — в 2017 году он был продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге за $71,2 млн.