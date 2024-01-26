Посмотрите на «самую толстую собачку в Югре» по кличке Тумбочка

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-218586405&id=456239375&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Сети завирусился ролик с собакой, которую местные жители уже назвали «самая толстая собачкой в Югре». На видео у входа в магазин (как поясняется, видео снято в поселке Каркатеевы ХМАО) сидит добродушный и довольно упитанный пес, у которого помимо «нестандартной фигуры» еще и примечательный окрас морды — половина светлая и половина коричневая.

Пользователи предположили, что у животного или очень хороший аппетит и много желающих угостить его лакомством, либо пес нездоров.

Как стало известно местному изданию, «Мегаполис Югра», собака, которую в Сети называли Бублик, на деле оказалась Тумбочкой. Животное стало так выглядеть не из-за обжорства, а после стерилизации. Тумбочку знает и любит весь поселок, она очень умная.

«Команды знает, лапу дает, но тяжеловато ей. Охраняет мою дверь и носит всякие подарочки, типа дохлых крыс и косточек», — привело издание в своем телеграм-канале слова местной жительницы, в подъезде которой Тумбочка обычно обитает.

Ранее РБК Life рассказал историю пса с похожим обликом, но куда более грустной судьбой. Осенью 2023 года в Нижнем Новгороде волонтеры приюта для животных «Зоозащита НН» и благотворительного фонда «Сострадание НН» объявили сбор средств для спасения собаки, страдающей ожирением. Пса зовут Кругетс, тогда он весил 100 кг и практически не мог вставать на лапы. Пес страдал, ночами воя от сильной боли. Животное поступило в зоозащитный приют по заявке на отлов. Его доставили сотрудники спецорганизации на рабочем транспорте, что с ним было до того, неизвестно.

На данный момент пес находится под наблюдением врача-диетолога в госпитале «Зоозащита НН», предпринимаются все возможные действия для снижения веса собаки, для проведения дальнейших обследований. Желающих забрать Кругетса домой пока не нашлось, поэтому он продолжает лечиться.