Посмотрите на «самую толстую собачку в Югре» по кличке Тумбочка
Животное стало звездой в социальных сетях и любимицей местных жителей.
Животное стало звездой в социальных сетях и любимицей местных жителей.
В Сети завирусился ролик с собакой, которую местные жители уже назвали «самая толстая собачкой в Югре». На видео у входа в магазин (как поясняется, видео снято в поселке Каркатеевы ХМАО) сидит добродушный и довольно упитанный пес, у которого помимо «нестандартной фигуры» еще и примечательный окрас морды — половина светлая и половина коричневая.
Пользователи предположили, что у животного или очень хороший аппетит и много желающих угостить его лакомством, либо пес нездоров.
Как стало известно местному изданию, «Мегаполис Югра», собака, которую в Сети называли Бублик, на деле оказалась Тумбочкой. Животное стало так выглядеть не из-за обжорства, а после стерилизации. Тумбочку знает и любит весь поселок, она очень умная.
«Команды знает, лапу дает, но тяжеловато ей. Охраняет мою дверь и носит всякие подарочки, типа дохлых крыс и косточек», — привело издание в своем телеграм-канале слова местной жительницы, в подъезде которой Тумбочка обычно обитает.
Ранее РБК Life рассказал историю пса с похожим обликом, но куда более грустной судьбой. Осенью 2023 года в Нижнем Новгороде волонтеры приюта для животных «Зоозащита НН» и благотворительного фонда «Сострадание НН» объявили сбор средств для спасения собаки, страдающей ожирением. Пса зовут Кругетс, тогда он весил 100 кг и практически не мог вставать на лапы. Пес страдал, ночами воя от сильной боли. Животное поступило в зоозащитный приют по заявке на отлов. Его доставили сотрудники спецорганизации на рабочем транспорте, что с ним было до того, неизвестно.
На данный момент пес находится под наблюдением врача-диетолога в госпитале «Зоозащита НН», предпринимаются все возможные действия для снижения веса собаки, для проведения дальнейших обследований. Желающих забрать Кругетса домой пока не нашлось, поэтому он продолжает лечиться.
На днях волонтеры навестили собаку и поделились новой фотографией с ним. Как пояснили в приюте «Зоозащита НН», Кругетс находится под постоянным наблюдением врачей. Сброс веса дается тяжело, но пес постепенно встает сам.