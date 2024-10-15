Посмотрите на птенца райской красавки. Он родился в Московском зоопарке

Как рассказали специалисты, райские красавки — очень заботливые родители. Они яростно защищают потомство, отгоняя чужаков, а еще поровну делят между собой родительские обязанности. Первый птенец пары вылупился около года назад благодаря стараниям работников зоопарка. В состоянии стресса райские красавки могут разбить свое яйцо, таких случаев было уже несколько, поэтому зоологи начали заменять яйцо в вольере на деревянное, а настоящее уносили в инкубатор. Однако с этим птенцом подобный «трюк» не понадобился — пара вполне спокойно ждала его появления на свет.