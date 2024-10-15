Посмотрите на птенца райской красавки. Он родился в Московском зоопарке

Птенец родился у пары райских красавок из Московского зоопарка, пол пока неизвестен, сообщила пресс-служба столичного зоосада и опубликовала первое видео детеныша птиц.
Родители малыша — самец Раймон и самка Анжела — молодая пара, которых ссадили вместе в прошлом году. После появления на свет их второго потомства семейство находилось во внутреннем вольере, но теперь они переместились в экспозиционный вольер на Старой территории, рядом с Домом птиц, где их могут увидеть посетители. Пол птенца можно будет определить позднее по анализу крови.
Как рассказали специалисты, райские красавки — очень заботливые родители. Они яростно защищают потомство, отгоняя чужаков, а еще поровну делят между собой родительские обязанности. Первый птенец пары вылупился около года назад благодаря стараниям работников зоопарка. В состоянии стресса райские красавки могут разбить свое яйцо, таких случаев было уже несколько, поэтому зоологи начали заменять яйцо в вольере на деревянное, а настоящее уносили в инкубатор. Однако с этим птенцом подобный «трюк» не понадобился — пара вполне спокойно ждала его появления на свет.
«Это первый такой случай успешного появления на свет птенца райской красавки без помощи зоологов за последние 20 лет», — подчеркнула директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Первое время после рождения птенца родители носили ему насекомых в клюве. Позднее он стал вместе с родителями гулять по вольеру в поисках еды. Зоологи рассыпают насекомых по вольеру, после чего птицы принимаются их откапывать. Сейчас в рационе птенца появились также творог, мясо и рыба, отметили в зоопарке.
Накануне стало известно, что в зоосаде вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, который является филиалом Московского зоопарка, поселился самец краснокнижного зубра по кличке Базальт. Его привезли из Минска. После обязательного карантина зубра переведут в вольер к самке Майе, которая недавно поселилась в зоосаде. Ожидается, что они создадут пару и дадут потомство.