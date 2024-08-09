Посмотрите на мозаику анонимного художника в Париже. Она посвящена Играм

Загадочный французский уличный художник под псевдонимом Invader («Захватчик») создал новую работу, посвященную Олимпийским играм. Он превращает искусство в игру: поклонники художника ищут новые творения по всему городу, рассказывает Associated Press.
Анонимный художник Invader создает яркие мозаики, которыми он украшает улицы Парижа с 1990-х годов. На этот раз он решил порадовать парижан и гостей города работой, посвященной Олимпийским играм. Мозаика изображает абстрактную бегущую фигуру. Цвета работы соответствуют оттенкам синего, которые используются для украшения города к Играм. Работа была установлена на набережной реки Сена.
Поклонники художника могут скачать приложение Flash Invaders, чтобы фотографировать его работы и зарабатывать баллы. Чем больше работ они находят и фотографируют, тем больше очков получают. В приложении зарегистрировано почти 400 тыс. игроков, а новая мозаика стала 1512-й работой художника в Париже. За ее нахождение пользователи получают 50 очков.
Среди первых нашедших новую работу был 64-летний химик-инженер Андре Лавин, который входит в топ-100 игроков приложения. Он рассказал, что новая работа вызвала ажиотаж среди прохожих, которые интересовались, когда она была сделана. Другие поклонники также выразили свое восхищение, отмечая, что поиск мозаик помогает им лучше узнавать Париж и увидеть этот город с новой стороны.