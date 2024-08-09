Посмотрите на мозаику анонимного художника в Париже. Она посвящена Играм

Среди первых нашедших новую работу был 64-летний химик-инженер Андре Лавин, который входит в топ-100 игроков приложения. Он рассказал, что новая работа вызвала ажиотаж среди прохожих, которые интересовались, когда она была сделана. Другие поклонники также выразили свое восхищение, отмечая, что поиск мозаик помогает им лучше узнавать Париж и увидеть этот город с новой стороны.