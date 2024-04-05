Посмотрите на молнию, ударившую в статую Свободы в Нью-Йорке. Фото

Молния попала в статую Свободы в Нью-Йорке, и этот момент успел запечатлеть американский фотограф Дэн Мартленд, известный своими атмосферными снимками природных явлений. Новые кадры он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (предыдущее название Twitter, доступ к социальной сети заблокирован на территории России), пояснив, что недавний шторм не разочаровал его ожиданий эффектных кадров.
Как пишет портал PetaPixel, фотограф объяснил свою удачу чистым везением: «Обычно я снимаю город во время шторма, но из-за низких облаков ничего не увидел. Вот почему я подошел близко к статуе, хотел что-нибудь рассмотреть».
Автор снимков пояснил, что обычно отслеживает погоду с помощью приложений и отправляется в путь, если прогнозы впечатляющие. На некоторые съемки уходит по много часов, но не в этот раз. Гроза была стремительная и закончилась в течение часа. Как видно на снимке, удар молнии пришелся в факел, который находится в верхней части статуи.
Подписчики в шутку поинтересовались у фотографа, использовал ли он искусственный интеллект для создания примечательного кадра. В ответ автор заявил, что ему «пришлось промочить ноги ради этого снимка».
Главный символ США — статуя Свободы — находится в Нью-Йорке. Объект был построен в период 1875—1886 годов, высота составляет 46 м, монумент входит в число самых высоких в мире.
Ранее в бразильском Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Иисуса Христа. Это случилось в феврале 2023 года. Статуя находится на вершине горы Корковаду, и молнии попадают в нее регулярно. Монумент оснащен громоотводами.