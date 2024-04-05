Посмотрите на молнию, ударившую в статую Свободы в Нью-Йорке. Фото

Автор снимков пояснил, что обычно отслеживает погоду с помощью приложений и отправляется в путь, если прогнозы впечатляющие. На некоторые съемки уходит по много часов, но не в этот раз. Гроза была стремительная и закончилась в течение часа. Как видно на снимке, удар молнии пришелся в факел, который находится в верхней части статуи.