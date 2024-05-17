Посмотрите на лицо деда фараона Тутанхамона — Аменхотепа III

Аменхотеп III правил Древним Египтом в эпо­ху рас­цвета XVIII ди­на­стии, ему поклонялись как живому богу. Считается, что он умер в возрасте от 40 до 50 лет, оставив своему преемнику владения на пике могущества и богатства. Правитель был дедом знаменитого фараона Тутанхамона. Аменхотеп III считается одним из величайших фараонов, и у него сохранилось больше статуй, чем у любого другого древнеегипетского царя. Однако научная реконструкция его лица до сих не была проведена.