Посмотрите на лицо деда фараона Тутанхамона — Аменхотепа III

Используя данные черепа мумии Аменхотепа III, которая хранится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире, международная группа ученых воссоздала его внешность. Об этом сообщило британское агентство Pen News. В состав авторов проекта вошли археологи и эксперт по 3D-графике.
Аменхотеп III правил Древним Египтом в эпоху расцвета XVIII династии, ему поклонялись как живому богу. Считается, что он умер в возрасте от 40 до 50 лет, оставив своему преемнику владения на пике могущества и богатства. Правитель был дедом знаменитого фараона Тутанхамона. Аменхотеп III считается одним из величайших фараонов, и у него сохранилось больше статуй, чем у любого другого древнеегипетского царя. Однако научная реконструкция его лица до сих не была проведена.
Авторы проекта подчеркнули, что правитель «выглядел совершенно иначе, чем фараон, изображенный на статуях». Они опирались в своей работе, в том числе, на исследования, проведенные в 1970-х годах и описавшие Аменхотепа III как тучного, больного и малоподвижного человека. Он был почти лысым и в последние годы жизни страдал от проблем с зубами.
«Хотя он был одним из поистине великих царей Египта, рост его тела составляет около 156 см, что делает его одним из самых маленьких фараонов, которых мы знаем по сохранившимся мумиям. Этот довольно небольшой рост тела не отражается в искусстве — его представляли гигантскими статуями», — пояснил один из авторов проекта реконструкции, археолог из Университета Флиндерса (Австралия) Майкл Хабихт.
Бразильский эксперт по 3D-графике Цицерон Мораес рассказал, что реконструкция началась с цифрового воссоздания черепа фараона с использованием изображений мумии и данных о ней. Для определения вероятных размеров и положения носа, ушей, глаз и губ правителя авторы ориентировались на характеристики реальных людей подобной комплекции и с аналогичным индексом массы тела, как у Аменхотепа III.
Цицирон Мораес — бразильский 3D-дизайнер, специализирующийся на судебно-медицинской реконструкции лица, разработке лицевых протезов, реконструкции мест преступлений, цифровом восстановлении археологического наследия.
Как признались авторы проекта, они были поражены, увидев на полученном результате лицо очень спокойного и уверенного человека. Представление об облике фараона дополнило смоделированное царское одеяние в тех цветах, которые использовался в одежде древнеегипетских правителей.