Посмотрите на экстремально редкий браслет эпохи викингов. Ему 1000 лет

Крайне редкий браслет времен викингов нашли на шведском острове Эланд, пишет Heritage Daily со ссылкой на административный совет округа лена Кальмар (Швеция).
Сейчас Эланд считается вторым по величине островом в Швеции, в эпоху викингов он был крупным торговым и ремесленным центром.
Браслет обнаружил человек, чья личность не разглашается. Украшение возрастом около 1000 лет он заметил на водно-болотистых территориях.
Обычно подобные браслеты изготавливались из серебра или бронзы, но этот экземпляр выполнен из металла, что делает находку столь редкой. Из более чем 1000 браслетов в коллекции шведского Государственного исторического музея только три сделаны из железа. При этом подобные находки уже совершались на шведском острове Готланд, но у браслета с Эланда нет аналогов для сравнения.
С двух концов артефакт украшен изображением голов животных, а по всей его длине — замысловатый узор из точек.
Предположительно, болото, в котором нашли артефакт, было жертвенным, там могли совершать подношения богам и высшим силам. Ученые собираются провести исследовательские работы в окрестностях.
Ранее сообщалось о том, что 22-летний студент-археолог раскопал семь серебряных нарукавных колец эпохи викингов в районе к северу от Орхуса, второго по величине города Дании. Чтобы найти древние артефакты, он использовал только металлоискатель и лопату. Кольца приблизительно изготовили в 800 году н.э., что соответствует раннему периоду эпохи викингов, длившейся с 793 по 1066 год.