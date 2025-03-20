Посмотрите на экстремально редкий браслет эпохи викингов. Ему 1000 лет

Обычно подобные браслеты изготавливались из серебра или бронзы, но этот экземпляр выполнен из металла, что делает находку столь редкой. Из более чем 1000 браслетов в коллекции шведского Государственного исторического музея только три сделаны из железа. При этом подобные находки уже совершались на шведском острове Готланд, но у браслета с Эланда нет аналогов для сравнения.