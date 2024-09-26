Посмотрите на астероид в форме снеговика. Он пролетел мимо Земли

Крупный астероид в форме снеговика под названием 2024 ON пролетел мимо Земли. Небесное тело движется с огромной скоростью — почти 32 тыс. км/ч, что в 26 раз превышает скорость звука. Длина астероида — 350 м, что сравнимо с высотой небоскреба. Однако для нашей планеты «рождественский подарок» от Вселенной не представляет опасности, сообщает портал Space.
Снимки радара «Голдстоун» (Goldstone Solar System Radar) показали, что астероид состоит из двух частей, когда-то слипшихся в один объект. Одна из этих частей примерно на 50% больше другой, что создает характерную форму снеговика или арахиса.
Подобные объекты нередко встречаются среди астероидов: примерно 14% астероидов, приближающихся к Земле и имеющих диаметр более 200 м, относятся к типу «контактных двойных». Один из самых известных объектов этого типа — Селам, спутник астероида Динкинеш, обнаруженный аппаратом NASA Lucy.
2024 ON пролетел мимо Земли на безопасном расстоянии — около 1 млн км, что более чем в 2,5 раза превышает расстояние от Земли до Луны. По данным Лаборатории реактивного движения NASA, астероид формально классифицируется как «потенциально опасный», однако в ближайшее время никакой угрозы для Земли он не представляет. Благодаря данным, полученным с помощью радаров в Калифорнии, ученым удалось более точно рассчитать траекторию его движения на десятки лет вперед.
NASA относит к потенциально опасным астероиды, орбита которых проходит на расстоянии менее 7,5 млн км от Земли. С начала года астрономы зарегистрировали более 60 астероидов, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли, а также продолжают находить другие объекты с помощью искусственного интеллекта. По прогнозам ученых, в ближайшие сто лет ни один астероид не будет представлять опасности для нашей планеты.
Кроме того, этой осенью небольшой астероид длиной 10 м под названием 2024 PT5 временно станет вторым спутником Земли. Он будет крутиться вокруг нашей планеты на протяжении двух месяцев — с 29 сентября по 25 ноября. Космический гость произошел из пояса астероидов Арджуна — разнообразного нагромождения космических камней, которые вращаются вокруг Солнца вблизи нашей планеты. Расчеты показывают, что астероид снова выйдет на орбиту Земли уже в январе 2025 года, а затем в 2055 году.
Ранее стало известно, что в конце сентября и начале октября жители Северного полушария смогут увидеть невооруженным глазом комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Астрономы считают, что небесное тело будет видно незадолго до восхода солнца на протяжении нескольких дней. Комета достигнет пика яркости 27 сентября, когда она пройдет перигелий — ближайшую к Солнцу точку на своей орбите. В этот период жители Северного полушария смогут увидеть ее на востоке примерно за полчаса до восхода солнца.