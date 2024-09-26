Посмотрите на астероид в форме снеговика. Он пролетел мимо Земли

Кроме того, этой осенью небольшой астероид длиной 10 м под названием 2024 PT5 временно станет вторым спутником Земли. Он будет крутиться вокруг нашей планеты на протяжении двух месяцев — с 29 сентября по 25 ноября. Космический гость произошел из пояса астероидов Арджуна — разнообразного нагромождения космических камней, которые вращаются вокруг Солнца вблизи нашей планеты. Расчеты показывают, что астероид снова выйдет на орбиту Земли уже в январе 2025 года, а затем в 2055 году.