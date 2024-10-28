Посмотрите на амурскую тигрицу Северину. Ее засняли с тигрятами

Амурская тигрица по имени Северина, живущая в Сихотэ-Алинском заповеднике, принесла второе потомство. Она родила тигрят летом, а в конце октября семья попала в объективы фотоловушек. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.
Тигрице уже более пяти лет. Оба ее выводка оказались от одного самца — ровесника Северины по имени Хан. Впервые они поселились на урочище Благодатное в 2021 году. В 2022-м Северина впервые принесла потомство. Имя для первенца выбирали гости Дня тигра на ВДНХ, и по итогам конкурса тигренка назвали Добрыней.
Обычно тигрята остаются с матерью до 20 месяцев, однако Добрыня повзрослел намного раньше. Этому способствовала большая кормовая база со множеством копытных в урочищах Благодатное и Голубичное. «Отпустив» Добрыню, Северина начала готовиться к появлению нового потомства.
Пока специалисты смогли увидеть только двух тигрят, однако можно предположить, что их больше.
«Теперь урочище Благодатное по праву можно назвать тигриными яслями», — отметили в пресс-службе заповедника.