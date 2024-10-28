Посмотрите на амурскую тигрицу Северину. Ее засняли с тигрятами

Тигрице уже более пяти лет. Оба ее выводка оказались от одного самца — ровесника Северины по имени Хан. Впервые они поселились на урочище Благодатное в 2021 году. В 2022-м Северина впервые принесла потомство. Имя для первенца выбирали гости Дня тигра на ВДНХ, и по итогам конкурса тигренка назвали Добрыней.