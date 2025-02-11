Посмотрите на 1000-летние арктические очки из бивня моржа

Издание Live Science обратило внимание на экспонат в коллекции Метрополитен-музея. Это 1000-летние очки, защищающие глаза от арктического снега и льда. Артефакт высечен из бивня мамонта.
Аксессуар создали представители культуры Туле, жившие на Аляске приблизительно с 800 по 1600 год. На инуитском языке такие очки называются iggaak (снежные очки).
Выходцы Туле торговали с норвежцами и известны как признанные мастера по шитью: из шкур животных они создавали шатры и одежду. Считается, что они были предками современных инуитов.
Конкретный образец iggaak изготовили в период между 800−1200 годами н.э. Артефакт заполучил в 1930-е сотрудник королевской канадской конной полиции в Нунавуте.
В длину очки достигают 12,7 см, а в ширину — 2,9 см. Возможно, раньше они крепились к лицу при помощи кожаных ремешков. У аксессуара небольшие узкие прорези для глаз — такая конструкция защищала и от солнечных ожогов, и от ветра со снегом, а еще обеспечивала их хозяину широкий обзор.
Экземпляр украшен резьбой в виде изогнутых линий, зубцов и Y-фигур — вероятно, они имели важное символическое значение для владельца предмета.