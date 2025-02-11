Посмотрите на 1000-летние арктические очки из бивня моржа

В длину очки достигают 12,7 см, а в ширину — 2,9 см. Возможно, раньше они крепились к лицу при помощи кожаных ремешков. У аксессуара небольшие узкие прорези для глаз — такая конструкция защищала и от солнечных ожогов, и от ветра со снегом, а еще обеспечивала их хозяину широкий обзор.