Посмотрите, как выглядит мазутное пятно в Черном море из космоса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 декабря рассказал, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается: «Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи», — написал он в своем телеграм-канале и объявил о введении краевого режима ЧС.