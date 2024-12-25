Посмотрите, как выглядит мазутное пятно в Черном море из космоса

В Российской академии наук показали, как распространялся мазут по Черному морю после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале РАН.
Утечка мазута произошла 15 декабря из-за крушения танкеров в Керченском проливе, где был шторм. Танкер «Волгонефть-212» сел на мель и разломился, а «Волгонефть-239» дрейфовал и затонул у западного пирса порта Тамань.
Сразу после аварии в морскую воду попало нефтяное загрязнение, которое под действием юго-западного ветра унесло в район порта Тамань. Уже 19 декабря мазутное пятно растянулось на десятки километров между Анапой и селом Большой Утриш.
22 декабря ветер переменился на юго-восточный, что привело к переносу нефтяного загрязнения в сторону Крыма и загрязнению береговой зоны Керченского полуострова. Утром 23 декабря направление ветра сменилось на западное, и мазутное пятно протянулось вдоль всего крымского берега в Керченском проливе.
Вечером 23 декабря ветер изменился на восточный. Это может привести к загрязнению берега Крыма от Керченского пролива до Феодосийского залива.
Российские ученые постоянно мониторят ситуацию с помощью данных радиолокационного зондирования через спутниковую информационную систему See the Sea, разработанную и поддерживаемую Институтом космических исследований (ИКИ РАН).
К ликвидации последствий, кроме спасателей, привлекли казаков и волонтеров. В двух муниципалитетах развернули оперативные штабы. Загрязненный песок собирают лопатами в мусорные мешки. Из-за непростых погодных условий трудно прогнозировать, сколько времени понадобится на ликвидацию загрязнения.
Местные жители делились в социальных сетях фото и видео птиц, пострадавших от разлива. Был открыт пункт спасения пернатых, в котором команда врачей и волонтеров спасала птиц от мазута. По словам местных жителей, на некоторых участках толщина нефтяного слоя достигла примерно 30 см на поверхности воды.
По данным пресс-службы мэрии Анапы, волонтерам удалось спасти почти тысячу птиц и собрать около 4 тыс. т загрязненного песка и грунта.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 декабря рассказал, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается: «Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи», — написал он в своем телеграм-канале и объявил о введении краевого режима ЧС.