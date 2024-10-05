Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посмотрите, как праздновали День учителя в СССР. Редкие архивные фото

Букеты цветов, праздничные линейки и самодеятельные концерты.

В СССР День учителя официально появился в 1965 году. Тогда указом президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года было определено отмечать праздник в первое воскресенье октября. В 1980-м дату подтвердил указ «О праздничных и памятных датах».

В субботу, накануне праздника, советские школьники торопились на уроки с букетами цветов. Кабинеты украшали самодельными стенгазетами и воздушными шарами, ребята готовили самодеятельные праздничные концерты с песнями, стихами и веселыми сценками из жизни педагогов.

Позже праздник перенесли на 5 октября в соответствии с Указом Президента России Бориса Ельцина. С 1994 года и по нынешнее время День учителя празднуется 5 октября.

РБК Life собрал архивные фотографии, на которых видно, как праздновали День учителя в Советском Союзе.

Примечательно: День учителя отмечается не только в России. 5-е октября является «Всемирным днем учителя» (World Teachers' Day). С 1994 года праздник ежегодно отмечается в более 100 государствах по всему миру. Однако даты празднования этого дня в разных странах отличаются.