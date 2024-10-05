Посмотрите, как праздновали День учителя в СССР. Редкие архивные фото

В СССР День учителя официально появился в 1965 году. Тогда указом президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года было определено отмечать праздник в первое воскресенье октября. В 1980-м дату подтвердил указ «О праздничных и памятных датах».
В субботу, накануне праздника, советские школьники торопились на уроки с букетами цветов. Кабинеты украшали самодельными стенгазетами и воздушными шарами, ребята готовили самодеятельные праздничные концерты с песнями, стихами и веселыми сценками из жизни педагогов.
Позже праздник перенесли на 5 октября в соответствии с Указом Президента России Бориса Ельцина. С 1994 года и по нынешнее время День учителя празднуется 5 октября.
РБК Life собрал архивные фотографии, на которых видно, как праздновали День учителя в Советском Союзе.
Примечательно: День учителя отмечается не только в России. 5-е октября является «Всемирным днем учителя» (World Teachers' Day). С 1994 года праздник ежегодно отмечается в более 100 государствах по всему миру. Однако даты празднования этого дня в разных странах отличаются.