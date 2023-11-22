Посмотрите, как плавают обыкновенные луны-рыбы. Они выглядят необычно
У одной особи травмирован хвост.
У одной особи травмирован хвост.
Благотворительная организация The Marine Education and Research Society (MERS, Канада) разместила на своем YouTube-канале кадры, на которых запечатлены, вероятно, две особи обыкновенной луны-рыбы (Mola mola).
Они попали в объектив камеры Тимоти Мануэлидеса к северу от Порт-Харди.
«Мне кажется, что они выглядят, как совсем юные особи Mola mola — у них еще угловатый изгиб брюшка, а это последний след детства (last remnant of the babyness)», — прокомментировала морской биолог Мариэнн Ньегаард.
У особи справа поврежден хвост.
Эти представители вида достигли в диаметре — 60 см. Но, как отметили в Live Science, луны-рыбы — самые крупные костные рыбы. Они могут достигать 3 м в диаметре. Так что заснятые особи раз в пять меньше взрослых сородичей. Но они в 240 раз больше, чем только появившаяся на свет рыба этого вида, чей размер составляет всего 2,5 мм.
Ролик демонстрирует, как быстро могут плавать представители Mola. В MERS уточнили, что иногда ошибочно считают, будто бы Mola достаточно медлительные создания. Они «принимают солнечные ванны» у поверхности, чтобы согреться после нахождения на глубине в более холодных водах. Такие рыбы могут оставаться относительно неподвижными, чтобы птицы (например, альбатросовые) «убрали» с них паразитов.