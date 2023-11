Посмотрите, как плавают обыкновенные луны-рыбы. Они выглядят необычно

Благотворительная организация The Marine Education and Research Society (MERS, Канада) разместила на своем YouTube-канале кадры, на которых запечатлены, вероятно, две особи обыкновенной луны-рыбы (Mola mola).

«Мне кажется, что они выглядят, как совсем юные особи Mola mola — у них еще угловатый изгиб брюшка, а это последний след детства (last remnant of the babyness)», — прокомментировала морской биолог Мариэнн Ньегаард.