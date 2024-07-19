Посмотрите, как белая медведица «играет» в баскетбол. Фото

«Ежедневно мы наблюдаем, как Снежинка (так в переводится с якутского имя медведицы. — РБК Life) резвится в своем бассейне, и стараемся как можно чаще дарить ей разные игрушки для обогащения среды обитания. В этот раз медведица получила большой и тяжелый мяч. Конечно, она сразу же решила протестировать обновку на прочность и летучесть. Все испытания прошли на “ура”!» — поделились в зоопарке.