Посмотрите, как белая медведица «играет» в баскетбол. Фото

«Звание лучшей баскетболистки Ленинградского зоопарка достается непревзойденной Хаарчаане!» — пишут в телеграм-канале зоосада. В учреждении поделились кадрами, на которых запечатлено, как их подопечная играет с мячом — Хаарчаана поднимается за задние лапы, а передними — хватает игрушку и бросает ее.
«Ежедневно мы наблюдаем, как Снежинка (так в переводится с якутского имя медведицы. — РБК Life) резвится в своем бассейне, и стараемся как можно чаще дарить ей разные игрушки для обогащения среды обитания. В этот раз медведица получила большой и тяжелый мяч. Конечно, она сразу же решила протестировать обновку на прочность и летучесть. Все испытания прошли на “ура”!» — поделились в зоопарке.
Хаарчаана родилась в зоосаде Орто-Дойду (Якутия). Зимой 2017 года, когда ей исполнился год, медведицу передали в Ленинградский зоопарк.
Встает Хаарчаана в 5−6 утра, до завтрака у нее проходят тренировки на ловкость и сообразительность — она выполняет трюки и в качестве поощрения получает свеклу или мясо.
Недавно в зоопарке показали, как Хаарчаана прихорашивается по утрам — больше всего она уделяет внимания шерсти на лапах.
В жаркую погоду ее угощали мороженым весом больше 1,5 кг. В составе лакомства — морковь, яблоки, свекла и разная рыба. Продукты помещали в емкость, заливали водой и ставили в морозильную камеру.