Посмотрите, что хранилось в тайнике Древнего Египта. Там сокровища

Ее оптимизм не разделяет Джек Огден, специализирующийся на истории ювелирных украшений. Он предположил, что артефакты все-таки предназначались для погребения. Вор мог их украсть, но не смог вынести и спрятал награбленное на территории храма. Это объясняло бы повреждения, заметные на изделиях, — грабитель мог нанести их, пытаясь извлечь из мумии.