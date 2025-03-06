Посмотрите, что хранилось в тайнике Древнего Египта. Там сокровища

Карнакский храм возле Луксора был возведен 4 тыс. лет назад в эпоху Древнего Египта. В течение тысячелетий его перестраивали, и облик величественного монумента изменялся. Недавно на территории храма нашли горшок с роскошными артефактами, возраст которых достигает 2,6 тыс. лет, напоминает Live Science. Рассказываем подробнее, что обнаружили в тайнике.
Артефакты были спрятаны в северо-западном секторе, эта часть храма была отведена под административные и складские помещения. Одна из самых выдающихся находок — выполненная из золота статуэтка бога Амона, считавшегося покровителем Фив, его супруги богини-матери Мут и их сына — бога Луны Хонсу. Статуэтку могли носить на шее в качестве амулета.
Кроме того, в горшке обнаружили амулеты «уаджит» в виде глаза. Считалось, что такие обереги обладают целительной силой и символизируют возрождение. Среди других находок — бусины и украшения, некоторые выполнены из золота.
Точно не установлено, почему предметы были закопаны в горшке. Но есть несколько версий, согласно одной из них — это ритуальное подношение богам. Также золото могло быть пожертвованием в сокровищницу храма, в таком случае драгоценности, вероятно, спрятали во время политических конфликтов.
Египтолог Шелби Джастл отметила, что это большая редкость — найти древнеегипетские ювелирные изделия не в гробнице, а в помещениях, предназначавшемся для живых. По ее мнению, изделия были изготовлены в близлежащей мастерской, а спрятали их в попытке предотвратить кражу.
Ее оптимизм не разделяет Джек Огден, специализирующийся на истории ювелирных украшений. Он предположил, что артефакты все-таки предназначались для погребения. Вор мог их украсть, но не смог вынести и спрятал награбленное на территории храма. Это объясняло бы повреждения, заметные на изделиях, — грабитель мог нанести их, пытаясь извлечь из мумии.