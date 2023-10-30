Послушайте, как «свистят» пятнистые олени. Видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-56043887&id=456239638&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В телегам-канале дирекции заповедника «Земля леопарда» опубликовали видео, на котором запечатлен «свист» пятнистых оленей.

«Слышите свист? Нет, это не симфония птичьего хора национального парка “Земля леопарда”. Так об опасности предупреждают своих собратьев пятнистые олени», — подписали кадры в публикации.

На кадрах вальяжно прохаживается дальневосточный леопард. Именно на его появление и отреагировали лесные «соседи».

«Почувствовав потенциальную угрозу, копытные разразились шумным свистом», — говорится в посте.

Хищник никак не обратил внимания на такой «хор» — он не охотился.

«Будь ситуация обратной — спеть олень бы не успел», — отмечают в заповеднике.

В начале октября Сайлюгемский национальный парк поделился кадрами, на которых изображено, как котята снежного барса ломают видеоловушку. «Преступление» записала резервная камера.

Барсята — очень любопытные создания. Вероятно, они увидели новый предмет на своем пути и просто решили с ним поиграть.

Дикие животные и раньше ломали камеры. Так, в Бурятии есть самка ирбиса по прозвищу «гроза фотоловушек».