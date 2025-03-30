Последствия землетрясения: как долго люди могут оставаться живыми под завалами

Как рассказал спасатель, инструктор по оказанию первой помощи Максим Штыб, в случае спасения из-под завалов все зависит от конкретного случая.
— Бывало так, что человека вытаскивали живым из-под завалов через неделю и даже через 10 дней. Кто-то же погибал сразу просто от травм, полученных в ходе завала или от того, что попал в пространство, где воздух быстро закончился и человек просто задохнулся. Но никаких официальных данных на эту тему нет, — сказал он.
Возможность сохранить жизнь под завалами зависит от совокупности факторов. Среди них эксперт обозначил:
- погодные условия (на морозе меньше шансов, в тепле — больше);
- наличие путей для прохождения воздуха;
- наличие воды или пищи.
— Все чрезвычайные ситуации разные, и нельзя говорить, что у человека совсем нет шансов на спасение, но и сложно утверждать, что всех точно достанут. Потому что неизвестно, сколько под завалами воздуха, есть ли там вода, зажаты ли части тела, — дополнил Штыб.
Он также подчеркнул, что многое зависит от типа завала, под который попал человек.
— К примеру, кирпичные здания образуют мелкие завалы и полностью засыпают человека, а блочные, как домики складываются, и могут оставлять зазоры для прохождения воздуха. Поэтому количество выживших будет разниться, в зависимости еще и от того, под какими завалами оказался человек, — заключил эксперт.