Последствия землетрясения: как долго люди могут оставаться живыми под завалами

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы в пятницу, 28 марта. Его толчки ощущались в соседних регионах: Бангладеш, Китае, Лаосе, Индии и Таиланде. Уже сейчас известно о том, что 1644 человека пострадали и 139 человек пропали без вести. Под завалами до сих пор остаются люди. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, сколько времени человек может оставаться под завалами после землетрясений.