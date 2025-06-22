Последствия удара США по Ирану, 22 июня

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом сообщил американский лидер в соцсети Social Truth.
«Мы завершили нашу весьма успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан», — написал Трамп.
По его словам, на подземную обогатительную фабрику в Фордо был сброшен «полный комплект бомб».
Издание Axios уточняет, что для ударов по объекту в Фордо американцы задействовали самолеты B-2. Источник в Израиле сообщил, что США заранее уведомили Тель-Авив о готовящихся ударах. Объекты в Исфахане и Натанзе атаковали порядка 30 крылатых ракет Tomahawk, запущенных с подводных лодок.
После ударов Трамп обратился к американцам, в своей речи он назвал атаку «впечатляющим военным успехом». Глава государства призвал власти Ирана заключить мир. Американский лидер предупредил, что в случае отказа последуют удары, которые будут наиболее разрушительными.
«Нашей целью было уничтожение иранского потенциала по ядерному обогащению и ликвидация ядерной угрозы, исходящей от государства — спонсора терроризма номер один в мире», — добавил он.
Политолог-американист Малек Дудаков считает, что США таким своим шагом хотят усилить свою переговорную позицию и вынудить Иран заключить сделку на условиях Вашингтона.
«Как мы видим, американцы сейчас пытаются реализовать так называемую стратегию эскалации для деэскалации. Они резко повысили ставки, нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Но, по той информации, которая появляется сейчас, эти ядерные объекты не очень сильно повреждены, то есть не удалось их уничтожить. При этом американцы задействовали шесть авиабомб большого калибра, всего их 20 в арсенале Пентагона. Понятно, что можно еще дважды такие удары нанести, и на этом все, больше запасов этих авиабомб нет. А сейчас администрация Трампа сразу же пытается понизить ставки, заявляет о том, что они готовы к переговорам, надеются на то, что нынешняя кампания усилит переговорную позицию Соединенных Штатов», — сказал Дудаков.
По словам эксперта, в Вашингтоне действительно опасаются ответа в виде удара Ирана по американским базам на Ближнем Востоке. Именно по этой причине они призывают исламскую республику не отвечать ударами.
«Эти базы довольно сложно защищать в связи с истощением запасов ракет для ПВО, которое сейчас уже проявляется у вооруженных сил Соединенных Штатов. Посмотрим, какая будет реакция Ирана, потому что Иран пока что ответил только по Израилю. Видимо, есть определенные опасения от того, что если будут удары по американским базам, это приведет к неконтролируемой эскалации. Тем не менее, стратегия Соединенных Штатов, на мой взгляд, не сработает в том контексте, что как раз переговорную позицию это точно не усилит. Потому что есть как бы объекты поврежденные, но не уничтоженные, это показывает неэффективность американских самых мощных вооружений. Тогда возникает вопрос, а что еще Америка может пригрозить Ирану? Ну, скорее всего, ничем. Ну, кроме применения ядерного оружия, что все-таки, на мой взгляд, на текущий момент нереалистично», — считает политолог.
Он добавил, что удары по Ирану были попыткой Трампа сохранить лицо, но, по его словам, в дальнейшем такой его шаг может ослабить позиции действующего призыва и привести к расколу в политической элите США.