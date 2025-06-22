Последствия удара США по Ирану, 22 июня

«Эти базы довольно сложно защищать в связи с истощением запасов ракет для ПВО, которое сейчас уже проявляется у вооруженных сил Соединенных Штатов. Посмотрим, какая будет реакция Ирана, потому что Иран пока что ответил только по Израилю. Видимо, есть определенные опасения от того, что если будут удары по американским базам, это приведет к неконтролируемой эскалации. Тем не менее, стратегия Соединенных Штатов, на мой взгляд, не сработает в том контексте, что как раз переговорную позицию это точно не усилит. Потому что есть как бы объекты поврежденные, но не уничтоженные, это показывает неэффективность американских самых мощных вооружений. Тогда возникает вопрос, а что еще Америка может пригрозить Ирану? Ну, скорее всего, ничем. Ну, кроме применения ядерного оружия, что все-таки, на мой взгляд, на текущий момент нереалистично», — считает политолог.