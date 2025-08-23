Последствия карты Украины: почему подарок Трампа оказался с сюрпризом

Необычная карта
19 августа 2025 года Владимир Мединский в своем телеграм-канале обратил внимание на фотографию, сделанную во время закрытой встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. На заднем плане видна карта, где слово «Ukraine» размещено так, что оно охватывает лишь западную часть территории страны, оставляя восточные регионы, включая Донбасс и Крым, вне этого обозначения. Мединский назвал это «любопытным» фактом, намекая на возможный символизм, связанный с территориальными спорами.
Мединский также обратил внимание на символическое присутствие в кадре портретов трех бывших президентов США — Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и Улисса Гранта. По его словам, эти исторические фигуры объединены особым отношением к роли России в становлении американской государственности.
Британское издание UnHerd увидело в этом жесте попытку давления на президента Украины. По их версии, Дональд Трамп наглядно продемонстрировал Владимиру Зеленскому, что у того нет «нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир». Киеву рекомендовали согласиться на мир, так как он не сможет вернуть утраченные территории, а также добиться вступления в Североатлантический альянс.
Ранее BBC обратила внимание, что на карте в Овальном кабинете около 20% территории Украины было закрашено розовым цветом. Британская телерадиокомпания назвала это «холодным напоминанием для украинской делегации о реальном положении после почти четырех лет боевых действий».
Похожего мнения придерживается официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что таким образом Вашингтон показал Зеленскому реальные масштабы потерь: «Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского. Я думаю, что привести в чувство окончательно будет очень сложно, кому бы то ни было, но хоть как-то его встряхнуть, для того, чтобы продемонстрировать и ему, и всем тем, кого он прикрывает, или кто прикрывается им, сколько они потеряли, сколько они утратили, сколько от них ушло».
В соцсетях пользователи увидели в этом прагматизм стратегии Трампа, стремящегося одновременно заручиться поддержкой как Киева, так и Москвы для урегулирования конфликт. Белый дом не комментировал происхождение карты.
Картографическая конфронтация
Карта вызвала бурную реакцию в России и на Украине. В Киеве издание «Украинская правда» процитировало неназванного чиновника, который выразил обеспокоенность, что такой визуальный намек может быть воспринят как поддержка раздела Украины, особенно на фоне переговоров о «заморозке конфликта» по линии соприкосновения, о чем сообщали Reuters.
Пока администрация Трампа демонстрировала карту с потерянными Украиной территориями, украинская делегация привезла собственную версию. Как позже признался сам Зеленский, ему пришлось «бороться с картой» хозяев Овального кабинета, отстаивая реальную, по его словам, картину контроля над территориями.
Зеленский заявил, что он также спорил о процентных долях на карте Белого дома, которые показывают российский контроль в ряде украинских регионов: от 99% Луганска и 76% Донецка на Донбассе; 73% Запорожья и Херсона на юго-востоке; 4% Харькова на северо-востоке; и 1% Сум и Николаева.