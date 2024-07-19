Последствия глобального сбоя работы Windows на фото

Несмотря на то, что компания уже установила возможную причину сбоя и работает над ее устранением, во всем мире наблюдаются критические последствия этой ситуации. Известно, что многие банки прекратили обслуживание, а авиакомпании и железнодорожные операторы были вынуждены отменить свои рейсы. В Израиле сбой системы затронул работу некоторых больниц, а также почтовую службу и некоторые новостные агентства.