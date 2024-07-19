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Последствия глобального сбоя работы Windows на фото

Значительный сбой в работе Microsoft, предположительно связанный с обновлением системы защиты, привел к критичным последствиям. По всему миру в наблюдаются нарушения в работе железнодорожных операторов, авиаперевозчиков и банков.

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Компания Microsoft сообщила, что у некоторых клиентов в Центральном регионе США произошел сбой в обслуживании, «включая сбои в операциях управления службами и в подключении или доступности служб».

Текущая проблема вызвана недостатком в обновлении программного обеспечения Crowdstrike Falcon Sensor и затрагивает только устройства c операционными системами Windows, на которых оно было установлено.

Никита Кислицин
руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T.

Несмотря на то, что компания уже установила возможную причину сбоя и работает над ее устранением, во всем мире наблюдаются критические последствия этой ситуации. Известно, что многие банки прекратили обслуживание, а авиакомпании и железнодорожные операторы были вынуждены отменить свои рейсы. В Израиле сбой системы затронул работу некоторых больниц, а также почтовую службу и некоторые новостные агентства.

Подробнее узнать о главных последствиях по всему миру можно узнать по ссылке.

Кристина Корчанова