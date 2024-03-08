Последний рейс: 13 лет назад «Дискавери» завершил карьеру

В течение 27 лет американский шаттл «Дискавери» выводил в космос много спутников связи, запускал зонд «Улисс», предназначенный для изучения Солнца, доставлял на МКС новые экипажи и в целом выполнял некую рутинную работу. Он совершил 39 полетов, 5830 раз облетел вокруг Земли и провел в космосе, в общей сложности, 365 дней, то есть целый год. И вот, 9 марта 2011 года «Дискавери» завершил свою карьеру, сделав удачную посадку на космодроме мыса Канаверал (Флорида) в 11:57 по местному времени. И вот как это было.