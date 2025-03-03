Последний человек: 3 марта 1899 года родился писатель Юрий Олеша

Он действительно принадлежал другой, дореволюционной России, и не мог вписаться в индустриальные пейзажи России новой.. И это при том, что советские зрители его знали как автора самой революционной детской сказки «Три толстяка».
Юрий Олеша: начало
Будущий писатель родился в Елисаветграде (ныне украинский город Краповницкий). Его родители были бедными, но родовитыми дворянами из Белоруссии и вели род с XVI века. Позже они переехали в Одессу, где Юра окончил гимназию и поступил в университет, но честно признавался, что за два года юридические науки так и не усвоил. Стихи писать начал в старших классах, сотрудничал с газетами и вместе с поэтом Эдуардом Багрицким и писателями Валентином Катаевым и Ильей Ильфом создал литературную группу «Коллектив поэтов».
В 1921 году вместе с любимой женщиной Серафимой Суок (дочерью австрийского эмигранта) он приехал в Харьков. Время было сложное, заработки упали, и писатели того времени брались за любую подёнщину: писали агитки, стихи к плакатам, выступали на сцене. Не миновала эта чаша и Юрия Олешу. В этом году он пережил два несчастья: его бросила Серафима, предпочтя ему Владимира Нарбута. А еще он остался один — родители эмигрировали в Польшу. Молодому литератору ничего не оставалось как попытать счастья там, где его ищут все — и он поехал в Москву.
Юрий Олеша: на пике возможностей
Москва 1922 года разительно отличалась от того города, который мы знаем сейчас. Было голодно, холодно в самом прямом смысле слова (не топили), почти не было работы, а если она была, за нее платили копейки и задерживали зарплату. Олеша не унывал. Он поселился в Камергерском переулке вместе с другими писателями и перебивался журналистскими заработками, кропал фельетоны и статьи. В нем играла молодость, было чувство, что в жизни все получится, и все будет прекрасно. Он переживал расцвет творческих сил.
В 1924 году он написал роман «Три толстяка». История создания его довольно романтична. Дело в том, что в доме напротив в окне часто сидела девочка с книгой. Ее звали Валя Грюнзайд. Олеша познакомился с ней и оказалось, что девочка читает сказки Андерсена. Тогда Олеша пообещал Вале написать такую сказку, что произведения Андерсена перед ней померкнут. Роман он писал на газетной бумаге. Другой не было. Да и эту приходилось тайком отматывать в типографии. Он окончил сказку за 8 месяцев. А потом 4 года ждал публикации.
Следующее произведение Олеши стало вершиной его творчества — это был роман «Зависть». Если в «Трех толстяках» герои почти весело сражались против трех жирных дармоедов, то в «Зависти» молодой задор сталкивался с реальностью и бытом и тонул в нем.
Роман тот час был опубликован в журнале «Красная новь». Спустя несколько лет Олеша даже написал пьесу по этому роману. Она называлась «Заговор чувств».
Наверняка коллеги-писатели прочили Олеше великое будущее, но эти два романа стали вершиной его творчества. Советская действительность катком проехалась и по его душе. Герои-мечтатели были не нужны. Он сам сравнивал себя с героем «Зависти» Кавалеровым и говорил об этом вслух. В 1930 году Олеша создал пьесу «Список благодеяний», и эту пьесу большевики ему не простили. В ней по ходу действия героиня записывала в особую тетрадку не только благодеяния советской власти, но и все ее преступления. Как и сам Олеша, она признавалась в том, что ей близки идеи новой власти, но «ощущение мое было против, я разорвана пополам». «Список благодеяний» шел три сезона в театре Мейерхольда.
Фильмы Юрия Олеши
Как это часто бывает, советские зрители запомнили Юрия Олешу в первую очередь как сценариста художественных картин и мультфильмов. Сотрудничать с кинематографистами Олеша стал еще до войны. Его первыми сценариями стали «Болотные солдаты» (1938 год) и «Ошибка инженера Кочина» (1939 год). Первый фильм рассказывал о борьбе антифашистов в Германии: главный герой был узником концлагеря. А второй фильм рассказывал о шпионах, которые охотились за советскими разработками самолетов.
Войну Юрий Олеша пережил в эвакуации в Средней Азии, работал на радио в Ашхабаде. Вернувшись в Москву, писатель обнаружил, что лишился права на квартиру. Ютился у друга — писателя Эммануила Казакевича. В последние годы писал мало, продолжал сотрудничать с кинематографом и мультипликаторами. Считается, что вплоть до 1950 года существовал негласный запрет на его творчество. И действительно, его произведения не переиздавались. А потом эпоха сменилась, и Олешу «открыли» заново.
- В 1950 году был снят мультфильм «Девочка в цирке» — это была назидательная история о нерадивой ученице.
- В 1951 году появился мультипликационный фильм «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» по произведению Александра Пушкина.
- В 1955 году был снят фильм «Море зовёт», для которого Олеша написал текст песни.
- В 1963 вышел мультфильм «Три толстяка».
- И только в 1966 году по роману «Три толстяка» был снят знаменитый фильм с Алексеем Баталовым. Кстати, одного из толстяков играл Евгений Моргунов. А девочку Суок (Олеша выбрал в качестве имени фамилию свой жены — Ольги Суок, сестры его бывшей возлюбленной Серафимы) играла Лина Бракните.
- В 1967 году на экраны вышел фильм «Начало неведомого века» — одна из его новелл была снята по рассказу писателя «Ангел».
- А в 1980-х годах по мотивам произведений писателя были сняты еще два мультфильма — «Огонь» и «Разлученные».
Но об этом Юрий Олеша уже не узнал. Он скончался в 1960-м году и покоится на Новодевичьем погосте. Только после его смерти вышла книга его личных записок и писем «Ни дня без строчки». По какому-то злому стечению обстоятельств название книги стало весьма расхожей шуткой у советских юмористов.
Майя Новик