Последний человек: 3 марта 1899 года родился писатель Юрий Олеша

Наверняка коллеги-писатели прочили Олеше великое будущее, но эти два романа стали вершиной его творчества. Советская действительность катком проехалась и по его душе. Герои-мечтатели были не нужны. Он сам сравнивал себя с героем «Зависти» Кавалеровым и говорил об этом вслух. В 1930 году Олеша создал пьесу «Список благодеяний», и эту пьесу большевики ему не простили. В ней по ходу действия героиня записывала в особую тетрадку не только благодеяния советской власти, но и все ее преступления. Как и сам Олеша, она признавалась в том, что ей близки идеи новой власти, но «ощущение мое было против, я разорвана пополам». «Список благодеяний» шел три сезона в театре Мейерхольда.