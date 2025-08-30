«Последний великий российский композитор»: 10 фактов о Родионе Щедрине

Музыкальные корни
Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в музыкальной семье. Его отец, Константин Михайлович, был композитором и педагогом, а мать, Конкордия Ивановна, работала в Большом театре. С детства мальчик обладал абсолютным слухом и уникальной памятью, позволяющей запоминать любую мелодию с первого раза. Дома часто звучали импровизированные концерты: отец играл на скрипке, дяди — на других инструментах.
Военное детство
С началом Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Куйбышев (ныне Самара), отец ушел в ополчение. Юный Родион дважды сбегал на фронт, желая воевать, но его возвращали благодаря усилиям дяди-ученого. «Я немножко понюхал фронт», — вспоминал он позже. В 1943 году семья вернулась в Москву, где Щедрин продолжил обучение в Центральной музыкальной школе, из которой впоследствии был отчислен за драку.
Многогранный талант
В Московской консерватории Щедрин учился сразу на двух факультетах: композиторском у Юрия Шапорина и фортепианном у Якова Флиера. Уже в 22-летнем возрасте, будучи аспирантом, Щедрин создал свой Первый фортепианный концерт (1954), который стал творческим манифестом молодого композитора. Этот период стал отправной точкой в формировании Щедрина как одного из самых самобытных композиторов XX века, сумевшего органично соединить академические традиции со смелыми экспериментами.
Дебют в опере и балете
Дебютной оперой Щедрина стала «Не только любовь» (1961), созданная по мотивам новеллы Сергея Антонова. Однако настоящим прорывом молодого композитора стал балет «Конек-Горбунок» (1958) — именно во время работы над этой партитурой он встретил свою будущую супругу, приму Большого театра Майю Плисецкую.
Любовь на всю жизнь
Свахой для Родиона Щедрина и Майи Плисецкой стала муза советского поэта Владимира Маяковского Лиля Брик. 29-летняя прима Большого театра Майя Плисецкая и 22-летний студент консерватории Родион Щедрин были специально приглашены хозяйкой на творческий вечер. Однако первая встреча не переросла в роман. Плисецкая в воспоминаниях отмечала, что тогда не разглядела в Щедрине будущего мужа. Лишь спустя несколько лет, в 1958 году, во время совместной работы над балетом «Конёк-Горбунок», между Плисецкой и Щедриным вспыхнули чувства, положившие начало одному из самых знаменитых творческих и крепких союзов в истории русского искусства. Пара прожила вместе 57 лет. Плисецкая умерла в 2015-м, он пережил ее на десять лет.
Трудный выбор
После совместного отпуска в 1958 году в Карелии Плисецкая обнаружила, что беременна. Перед балериной встал мучительный выбор между материнством и карьерой. После долгих раздумий она приняла решение в пользу сцены. Щедрин, хотя и не разделял ее позицию, поддержал избранницу. Плисецкая считала, что еще успеет стать матерью, когда будет готова к этому психологически и профессионально. Однако этот момент так и не наступил — пара осталась бездетной.
Необычная свадьба
Изначально Щедрин не планировал официально оформлять отношения. Как позднее вспоминал композитор, руководство консерватории предостерегало его о последствиях такого союза. Не дождавшись традиционного предложения, Плисецкая проявила решительность — сама предложила возлюбленному расписаться. В 1958 году пара отправилась в ЗАГС, а сразу после регистрации зашла в обычный продуктовый магазин, чтобы купить угощение для скромного праздника.
Там произошел знаковый эпизод: когда пожилая женщина в очереди толкнула Майю со словами «Девушка, вы тут не стояли!», Щедрин мгновенно парировал: «Это не девушка. Это моя жена». Эта фраза стала символическим подтверждением его нового статуса и начала их 57-летнего супружеского пути.
Плодовитый автор
Родион Щедрин вошел в историю как один из самых плодовитых и многогранных композиторов XX века. Его творческое наследие включает свыше 100 работ: 7 опер («Мертвые души» по Гоголю, 1976; «Лолита» по Набокову, 1994), 5 балетов, 3 симфоний, 14 концертов. В 1980-е годы он создал «Автопортрет» для оркестра, а также написал музыку к фильмам «Высота», «Анна Каренина», а также мультфильмам — «Колобок» и «Петушок — золотой гребешок».
Секс-скандал
В 1967 году балет Родиона Щедрина «Кармен-сюита», созданный специально для Майи Плисецкой, вызвал настоящий переполох в советском обществе. Композитор переосмыслил оперу Жоржа Бизе и адаптировал музыку для струнных и ударных, усилив драматизм и чувственность композиции. Министр культуры Екатерина Фурцева лично потребовала изменить постановку, обвинив ее в «чрезмерной эротике» и «аморальности». После гастролей в Европе и США балет признали шедевром. В итоге «Кармен-сюита» вошла в репертуар ведущих театров мира, а ее музыка вдохновила, например, Мэтью Борна на создание «The Car Man».
Космическая слава
В 1982 году советский астроном Людмила Карачкина сделала необычный жест, увековечив имена композитора Родиона Щедрина и его супруги, легендарной балерины Майи Плисецкой, в небесной летописи. Она открыла два астероида в главном поясе между Марсом и Юпитером, присвоив им номера № 4625 и № 4626 и назвав их Shchedrin и Plisetskaya соответственно. Это открытие стало редким и символичным признанием не только их индивидуальных достижений, но и их уникального творческого союза.