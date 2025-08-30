«Последний великий российский композитор»: 10 фактов о Родионе Щедрине

Свахой для Родиона Щедрина и Майи Плисецкой стала муза советского поэта Владимира Маяковского Лиля Брик. 29-летняя прима Большого театра Майя Плисецкая и 22-летний студент консерватории Родион Щедрин были специально приглашены хозяйкой на творческий вечер. Однако первая встреча не переросла в роман. Плисецкая в воспоминаниях отмечала, что тогда не разглядела в Щедрине будущего мужа. Лишь спустя несколько лет, в 1958 году, во время совместной работы над балетом «Конёк-Горбунок», между Плисецкой и Щедриным вспыхнули чувства, положившие начало одному из самых знаменитых творческих и крепких союзов в истории русского искусства. Пара прожила вместе 57 лет. Плисецкая умерла в 2015-м, он пережил ее на десять лет.