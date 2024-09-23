Последние новости о крушении батискафа Titan

Батискаф Titan компании OceanGate затонул 18 июня 2023 года при погружении к обломкам «Титаника» в Северной Атлантике. На борту судна тогда находилось пять пассажиров: Стоктон Раш, основатель и генеральный директор компании-оператора судна, бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд, бизнесмен Хэмиш Хардинг и французский дайвер Поль-Анри Нарголе. Известно, что все они погибли из-за взрыва, вызванного сильным давлением при погружении. Однако отраслевые эксперты утверждают, что ранее ни один глубоководный аппарат с человеком на борту не взрывался. ВФокусе Mail собрал всю информацию о крушении батискафа, чтобы пролить свет на возможные причины катастрофы.