Последние новости о крушении батискафа Titan

Батискаф Titan компании OceanGate затонул 18 июня 2023 года при погружении к обломкам «Титаника» в Северной Атлантике. На борту судна тогда находилось пять пассажиров: Стоктон Раш, основатель и генеральный директор компании-оператора судна, бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд, бизнесмен Хэмиш Хардинг и французский дайвер Поль-Анри Нарголе. Известно, что все они погибли из-за взрыва, вызванного сильным давлением при погружении. Однако отраслевые эксперты утверждают, что ранее ни один глубоководный аппарат с человеком на борту не взрывался. ВФокусе Mail собрал всю информацию о крушении батискафа, чтобы пролить свет на возможные причины катастрофы.
Последние сообщения с батискафа
Недавнее исследование свидетельствует о том, что одно из последних сообщений с подводного аппарата Titan было передано в 10:14 утра по местному времени в Ньюфаундленд, Канада. Тогда команда заявила, что «здесь все хорошо».
Полчаса спустя, около 10:47 утра по местному времени, Titan отправил еще одно сообщение на свой корабль-носитель «Полярный принц». В нем говорилось, что подводное судно «сбросило два веса». В виду имелся вес, который аппарат может сбросить, чтобы либо вернуться на поверхность, либо облегчить погружение. Спустя шесть секунд после получения этого сообщения контакт был потерян.
В судебном иске, поданном семьей одной из жертв, утверждается, что последнее сообщение могло свидетельствовать о том, что экипаж понял, что что-то пошло не так, и пытался прервать погружение.
Изначальные опасения о безопасности батискафа
Судебное заседание по вопросу «крушения» судна началось 16 сентября. Ключевым свидетелем в течение первой недели слушаний был Дэвид Локридж, бывший директор по морским операциям OceanGate.
В 2018 году Локридж написал отчет, в котором он выразил обеспокоенность по поводу безопасности операций OceanGate. По его словам, у него «не было никакой уверенности» в конструкции подводного аппарата.
Также в ходе заседания стало известно, что производитель акрилового иллюминатора изготовил и сертифицировал его для погружения на глубину 1000 метров. Но Локридж сказал, что OceanGate намеревалась спустить судно «на глубину 4000 метров с пассажирами, которые не знали об этом».
Локридж также добавил, что представители OceanGate проигнорировали озвученные опасения производителя и его предложение построить смотровой люк, сертифицированный для работы на глубине более 4000 метров. Впоследствие из-за такой озабоченности проблемой Локридж был уволен в 2018 году.
Намерения компании быстрее начать миссию
Бывшие сотрудники компании OceanGate рассказали, что руководители торопились отправиться в роковую миссию, несмотря на заведомо «плохую» проектировку подводного аппарата.
Предполагается, что это было обусловлено тем, что аэрокосмический инженер, основатель и генеральный директор компании Стоктон Раш намеревался сделать глубоководные путешествия доступными для состоятельных туристов и исследователей в ближайшее время. Для этого он часто нарушал правила, ссылаясь на то, что аппарат был фактически «экспериментальным», что освобождало его от некоторых важных испытаний.
Всегда были искатели приключений, которые выходили за рамки возможного и подвергали свою жизнь риску. Экспериментальные самолеты, космические корабли. Есть люди, которые готовы рисковать своей жизнью, чтобы выйти за рамки возможного. Это пример человека, который рисковал своей жизнью и жизнями четырех других людей, и это было безрассудно.
Представители OceanGate, в свою очередь, отказались комментировать вопросы о свидетельских показаниях в отношении Раша. В заявлении компании выражаются соболезнования родственникам жертв и отмечается, что она сотрудничает с береговой охраной и Национальным советом по безопасности в расследованиях.
Проблемы с предыдущими погружениями
Эксперт по безопасности Рената Рохас (Renata Rojas) рассказала о предшествующих проблемах компании. В 2016 году во время погружения к месту крушения итальянского пассажирского лайнера «Андреа Дориа» Раш, управляющий подводным аппаратом, «запаниковал». Помимо прочего, он допустил множество ошибок во время погружения, проигнорировав данные о течении.
Дэвид Локридж, бывший директор по морским операциям OceanGate, сообщил, что во время этого погружения он пытался направить Раша, но он продолжал сопротивляться и в итоге на полной скорости врезался в обломки «Андреа Дориа». Известно, что во время того инцидента Локриджу пришлось взять на себя управление, чтобы вывести подводный аппарат в безопасное место.
Как сообщают сотрудники, были и другие «неудачные» погружения. Например, Стивен Росс, морской ученый и член экипажа, рассказал, что во время четвертой миссии Titan в 2023 году была замечена неисправность платформы и балластной цистерны всего за шесть дней до того, как этот же батискаф унес жизни пяти человек.
Предполагается, что должное внимание к вопросам безопасности и ранее установленным проблемам, а также проведение необходимых технических испытаний могло бы предотвратить трагедию, произошедшую 18 июня 2023 года.
Ранее были опубликованы первые фотографии обломков батискафа Titan.