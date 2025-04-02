Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После землетрясения в Мьянме пропал учитель из России

Он может находиться под завалами. Вместе с ним пропали еще несколько человек.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
10

Как пишет «Сноб» со ссылкой на Khit Thit Media, учитель работал в средней школе HCIS в Мандалае. Мужчина жил в доме, который обрушился из-за землетрясения.

Вместе с ним пропали еще четыре сотрудника HCIS — трое из них были из ЮАР, один — из Филиппин. Предполагается, что все пятеро учителей находятся под завалами дома, где они жили.

Спасательные операции идут шестой день, но, к сожалению, безуспешно.

Мощные землетрясения случились в Мьянме 28 марта. Магнитуда достигала 7,7 и 6,4. Эпицентр оказался близ одного из крупнейших городов страны — Мандалая — с населением около 1,5 млн человек. В Мьянме погибли более 2 700 жителей, травмы получили более 4 500. От землетрясения пострадали и соседние страны. Так, в тайском Бангкоке погибли не менее 22 человек.

Ранее спасатель объяснил, как долго люди могут оставаться живыми под завалами.