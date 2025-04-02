После землетрясения в Мьянме пропал учитель из России

Мощные землетрясения случились в Мьянме 28 марта. Магнитуда достигала 7,7 и 6,4. Эпицентр оказался близ одного из крупнейших городов страны — Мандалая — с населением около 1,5 млн человек. В Мьянме погибли более 2 700 жителей, травмы получили более 4 500. От землетрясения пострадали и соседние страны. Так, в тайском Бангкоке погибли не менее 22 человек.