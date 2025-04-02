После землетрясения в Мьянме пропал учитель из России

Как пишет «Сноб» со ссылкой на Khit Thit Media, учитель работал в средней школе HCIS в Мандалае. Мужчина жил в доме, который обрушился из-за землетрясения.
Вместе с ним пропали еще четыре сотрудника HCIS — трое из них были из ЮАР, один — из Филиппин. Предполагается, что все пятеро учителей находятся под завалами дома, где они жили.
Спасательные операции идут шестой день, но, к сожалению, безуспешно.
Мощные землетрясения случились в Мьянме 28 марта. Магнитуда достигала 7,7 и 6,4. Эпицентр оказался близ одного из крупнейших городов страны — Мандалая — с населением около 1,5 млн человек. В Мьянме погибли более 2 700 жителей, травмы получили более 4 500. От землетрясения пострадали и соседние страны. Так, в тайском Бангкоке погибли не менее 22 человек.
Ранее спасатель объяснил, как долго люди могут оставаться живыми под завалами.