После землетрясения мужчина два года прожил в пещере

Турок, потерявший свой дом в результате землетрясения в 2023 году, уже два года живет в небольшой пещере, так как считает ее самым безопасным местом. Об этом пишет Oddity Central.
В феврале 2023 года на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, которое унесло жизни десятков тысяч человек и превратило целые районы в руины. Али Бозоглан и его семья потеряли свой дом в результате подземных толчков и их последствий. Он, его жена и трое детей остались живы, но мужчина сильно испугался и заявил, что больше не хочет жить в построенных людьми сооружениях.
Али нашел небольшую пещеру, в которую решил переехать. Хотя он не смог убедить свою семью остаться с ним, мужчина уверяет, что он спокоен и доволен своим выбором.
Администрация округа предлагала Али уютный контейнерный дом ближе к городу, однако мужчина отказался, так как полюбил жизнь вдали от шума и научился ценить тишину и покой своей маленькой пещеры. «Я вдали от всех и на связи с природой. Необразованные люди плохо отзываются о моей жизни, потому что они не сидят со мной, не разговаривают со мной и не знают меня», — сказал он.
Али признает, что жить одному в пещере не очень хорошо. Поскольку это естественное укрытие, в котором относительно тепло зимой и прохладно летом, оно привлекает змей и грызунов, но он привык к этому. Он также хотел бы иметь доступ к нормальному туалету и проточной воде, но это практически невозможно.
Мужчина планирует установить солнечные панели, чтобы запустить стиральную машинку и холодильник. Но даже если этого не получится сделать, Али не планирует покидать пещеру в ближайшее время.
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