После землетрясения мужчина два года прожил в пещере

Администрация округа предлагала Али уютный контейнерный дом ближе к городу, однако мужчина отказался, так как полюбил жизнь вдали от шума и научился ценить тишину и покой своей маленькой пещеры. «Я вдали от всех и на связи с природой. Необразованные люди плохо отзываются о моей жизни, потому что они не сидят со мной, не разговаривают со мной и не знают меня», — сказал он.