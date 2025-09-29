Обстановка на выборах в Молдавии
В небольшом итальянском городке Брешиа было открыто во время выборов Молдавии аж два избирательных участка. Как и во всей огромной России. Эта ситуация демонстрирует реальное отражение избирательного фарса на молдавских парламентских выборах.
Результаты были заранее назначены, и, потому предсказуемы. Поразил масштаб фальсификаций и наглость режима Майи Санду. Уже с утра в день голосования президент Молдавии заявила, что результаты могут быть аннулированы из-за вмешательства в избирательный процесс.
Как метко отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такой откровенности от Санду никто не ожидал. Вмешательства со стороны самой власти шли всю избирательную кампанию, и особенно усилились в последние предвыборные дни. Был экстрадирован из Греции и отправлен в СИЗО бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк, очевидно, чтобы показать обществу успешную «борьбу с врагами». За 48 часов до голосования с гонки сняли две оппозиционные партии «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова».
В Приднестровье избирателей просто лишили возможности голосовать. Жалкие 12 участков на 180 тысяч избирателей изначально выглядели откровенным издевательством. Но накануне дня голосования 5 участков перенесли вглубь Молдовы, на другой берег Днестра, а мосты через реку блокировали, якобы из-за угроз «минирования».
На пропускных пунктах между ПМР и Молдавией ещё и устроили искусственные очереди с долгим издевательским досмотром. Было сделано все, чтобы даже самые смелые приднестровцы не смогли проголосовать. В итоге, до выборов допустили лишь 12 тысяч избирателей из ПМР, меньше 7%.
В Москве, где открыли лишь два участка в Посольстве на Кузнецком мосту, люди занимали очередь с ночи. И с песнями, танцами, улыбками, несмотря на холод, шли голосовать весь день, прекрасно понимая, что на всю 400 тысячную молдавскую диаспору в России режим Санду предоставил лишь 10 тысяч бюллетеней.
Тем не менее, избирком так затягивал процесс, что в Москве до урн голосования дошли чуть более 4 тысяч. Остальные так и остались на улице. Зато в Италии открыли аж 75 участков. В Германии 36, во Франции 26, в Великобритании 24, в Румынии и США по 23.
Во многих городах Европы при этом явка была очевидно провалена, никаких очередей, как во втором туре прошлогодних президентских выборов, в этот раз не наблюдалось. Результат диаспоры таким образом был просто нагло нарисован, даже без правдоподобной картинки. Добавим к этому, недопуск оппозиционных наблюдателей, агитацию иностранных политиков за ПАС в «день тишины», массовые выбросы бюллетеней.
Заграница в этот раз добавила ПАС 218 тысяч голосов, это почти 14% в её результате. Прошлогодний рекорд не побит, но для «победы» хватило. Но списывать всё только на прошлых врагов не стоит. Иначе как объяснить, что в Казахстане проголосовали лишь 18 человек, и те, в основном, за ПАС.
Ответственные от молдавской оппозиции, из России, из самого Казахстана не могли мобилизовать молдавских граждан? Тот же вопрос по явке и в Белоруссии, и в Азербайджане. В конце концов, при желании многочисленной диаспоре из России можно было бы предложить голосовать в этих странах, да хоть в нейтральных и транспортно доступных Китае и ОАЭ.
ЦИК: результаты выборов в Молдавии
Издевательские 50,20% набрала партия власти ПАС. Патриотический блок во главе с лидером социалистов Игорем Доном — чуть более 24%. Блок «Альтернатива» с бывшим кандидатом в президенты Александром Стояночного и мэром Кишинева Иваном Чебаном еле попадает в парламент с менее чем 8%. Также мандаты получат представители «Нашей Партии» Ренато Усатого (6,2%) и проевропейский партии «Демократия дома» (5,6%).
Внутри страны ПАС не достигла абсолютного большинства, набрав лишь 44,1%. Центральная избирательная комиссия Молдовы признала выборы в парламент действительными, несмотря на огромное количество зафиксированных нарушений.
Игорь Додон на митинге Патриотического блока перед парламентом заявил, что победа PAS стала возможна только благодаря диаспоре, фальсификациям и беспределу, в том числе на участках за рубежом. Теперь от возможности разрозненной оппозиции защитить свою правду на улице зависит будущее страны. Не исключено, что режим Санду будет готов пойти и на самый страшный сценарий силового противостояния, с перспективой гражданской войны и вмешательства военных стран Запада и Украины.
В эту каденцию Санду и ПАС собирается окончательно решить гагаузский и приднестровский вопросы, мешающему главной цели — ликвидации молдавской государственности для румынского аншлюса.