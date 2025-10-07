После убийства украинской беженки в США приняли «Закон Ирины»

В США действует закон, по которому арестованные граждане могут выйти на свободу до вынесения приговора. Сделать это можно с помощью залога, который вносится самим обвиняемым или его представителями, или расписки, полученной от судьи.
Однако недавний инцидент заставил властей заняться переделкой этого закона. Речь идет об убийстве украинской беженки, произошедшем в августе этого года в городе Шарлотт. 23-летняя Ирина Заруцкая ехала в трамвае, когда на нее напал бездомный с психическими отклонениями. Американец не раз бывал в тюрьме, но после очередного задержания был отпущен под расписку.
Теперь парламентарии Северной Каролины предлагают отменить возможность освобождения из-под стражи до суда без уплаты какой-либо денежной суммы. Также в закон собираются внести обязательное психиатрическое обследование и возобновление смертных казней. Последнее вновь рассматривают, так как в штате с 2006 года не исполняли ни одного смертельного приговора, а приговорены к нему на данный момент 122 человека.
Законопроект, названный в честь Ирины, был принят большинством голосов обеих палат законодательного собрания штата, где республиканцы имеют большинство. Позже документ утвердил губернатор-демократ Джош Стейн. Теперь убийце Ирины Заруцкой может грозить смертная казнь через расстрел.