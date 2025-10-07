После убийства украинской беженки в США приняли «Закон Ирины»

Однако недавний инцидент заставил властей заняться переделкой этого закона. Речь идет об убийстве украинской беженки, произошедшем в августе этого года в городе Шарлотт. 23-летняя Ирина Заруцкая ехала в трамвае, когда на нее напал бездомный с психическими отклонениями. Американец не раз бывал в тюрьме, но после очередного задержания был отпущен под расписку.