После работы хочется полежать на полу? Не стоит себя сдерживать!

«Я думала, только я так делаю», «Падаю на пол буквально после каждого совещания по Zoom», «Обычно просто сижу на полу, но когда очень устаю, то и ложусь», — сотни и тысячи подобных комментариев ясно демонстрируют, что такой необычный способ отдыха на самом деле весьма распространен и желание полежать на полу для снятия стресса совершенно нормально и даже естественно.