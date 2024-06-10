После работы хочется полежать на полу? Не стоит себя сдерживать!

Насколько распространен отдых на полу
Отдых на полу в последнее время стал популярной темой во многих социальных сетях. Видео, посвященные этому способу расслабления, набирают миллионы просмотров.
«Я думала, только я так делаю», «Падаю на пол буквально после каждого совещания по Zoom», «Обычно просто сижу на полу, но когда очень устаю, то и ложусь», — сотни и тысячи подобных комментариев ясно демонстрируют, что такой необычный способ отдыха на самом деле весьма распространен и желание полежать на полу для снятия стресса совершенно нормально и даже естественно.
К примеру, пользователи TikTok рассказывают, что отдых на полу помогает им при плохом настроении, после трудного дня или даже расставания с партнером.
Приносит ли это пользу
«У многих из нас иногда возникает желание полежать на полу или на земле. Такое положение часто оказывает расслабляющий эффект и отчасти напоминает позу йоги под названием шавасана», — объясняет тренер и руководитель йога-центра Брандт Пассалакуа.
Шавасану также называют позой трупа, она оказывает «заземляющий» эффект, возвращая нас в осязаемую реальность. Но и обычный отдых на полу действует схожим образом, физически переключая наше внимание с тревожных мыслей, забот и обязанностей. Поза лежа на спине также помогает снять мышечное напряжение и вызванную им боль.
Лежа на полу, мы ощущаем, что всем телом находимся на твердой поверхности, что создает ощущение надежности, стабильности и безопасности.
«В такой позе мы словно чувствуем связь с Землей и ее поддержку. Это успокаивает ум, помогает снизить стресс. А поскольку почти каждый из нас испытывает стресс практически ежедневно, желание отдохнуть на полу совершенно понятно и естественно», — утверждает Брандт Пассалакуа.
«Отдых лежа на полу помогает перезагрузить нашу центральную нервную систему. В такой позе мы расслабляемся, нормализуется ритм дыхания, активируется парасимпатическая нервная система, уменьшается уровень гормонов стресса, замедляется сердцебиение», — объясняет психотерапевт Джанет Байрамян.
«После короткого отдыха на полу меняется наше состояние — как физическое, так и психологическое. С этой позиции многое выглядит иначе — в том числе и в буквальном смысле. Отдохнув, вы встаем на ноги с новыми силами», — утверждает Брандт Пассалакуа.
Когда полезно отдохнуть, лежа на полу
«Отдых на полу особенно полезен, когда мы чувствуем необходимость “перезагрузиться”. Например, после стрессового дня или неприятного события вроде трудного совещания или ссоры с партнером», — говорит Джанет Байрамян.
Инструктор по йоге Карла Мисъян также рекомендует вечером полежать на полу, если на работе вы весь день провели в сидячем положении. Это поможет немного размять затекшие мышцы.
Шавасану иногда называют самой сложной позой йоги, поскольку она требует абсолютного расслабления.
«Популярность отдыха на полу говорит о том, что многие люди начинают лучше чувствовать те моменты, когда им необходимо отключиться от дел и забот, перезагрузиться и отпустить все тревоги, чтобы восполнить силы и двигаться дальше», — говорит она.
Отдыхая на полу, мы позволяем себе ничего не делать, что особенно полезно для тех из нас, кто все время находится в движении и активности. «Мы переключаемся из режима действия в режим принятия, отказа от контроля, гармонии и интеграции», — утверждает Карла Мисъян.
Как извлечь максимальную пользу из отдыха на полу
Инструктор по йоге из Нью-Йорка Уитни Бергер рекомендует лежать, закрыв глаза, либо сфокусировав взгляд на одной точке на потолке. «Если смартфон помогает вам расслабиться, вы можете им пользоваться, но я бы настоятельно рекомендовала на время отложить его в сторону», — советует она.
Важно устроиться так, чтобы вам было комфортно: можно подложить под колени подушку или свернутое одеяло.
Затем «просканируйте» свое тело, медленно переводя внимание снизу вверх — от пальцев ног до макушки. Обращайте внимания на участки напряжения и пробуйте их расслабить. Дышать также старайтесь ровно и расслабленно. Чтобы извлечь из отдыха на полу больше пользы, оставайтесь в этой позе не меньше пяти минут, но если хочется, можно и дольше — пока не почувствуете, что восстановили силы.