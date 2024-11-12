После победы Трампа в США вырос спрос на препараты для аборта

«Женщины чаще, чем обычно, обращаются за лекарствами для аборта в преддверии президентства Дональда Трампа», — пишет издание.
По информации одного из крупнейших американских поставщиков таблеток для искусственного прерывания беременности Aid Access, в течение суток после объявления о победе Трампа было получено 10 тысяч запросов на препараты, что «примерно в 17 раз больше, чем 600 запросов, которые компания обычно получает за день».
Как отметили в другой организации Just the Pill, со среды по пятницу из 125 заказов на медикаменты 22 поступили от небеременных девушек. По словам представителя компании Джули Амаон, это редкость, чтобы пациентки обращались еще до наступления беременности.
Организации также сообщили о росте спроса на другие средства для предотвращения нежелательной беременности, например, внутриматочные спирали и вазэктомию. При этом конкретные цифры не называются.
«Люди понимают, что угроза реальна, и это серьезная угроза доступа к абортам при администрации Трампа… И поэтому я думаю, что люди крайне обеспокоены относительно способности получить ту помощь, которая им необходима», — приводит Washington Post слова президента Национальной федерации абортов Бриттани Фонтено.
Вопрос о праве на аборт наряду с иммиграцией и правами сексуальных меньшинств были одной из главных тем избирательной кампании в США. В частности, в предписываемом победившему на президентских выборах Дональду Трампу «Проекте 2025» среди прочего речь идет о введении ограничения права женщин на аборт.