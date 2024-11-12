После победы Трампа в США вырос спрос на препараты для аборта

По информации одного из крупнейших американских поставщиков таблеток для искусственного прерывания беременности Aid Access, в течение суток после объявления о победе Трампа было получено 10 тысяч запросов на препараты, что «примерно в 17 раз больше, чем 600 запросов, которые компания обычно получает за день».