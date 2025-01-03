Пошлины, стандарт и подселенцы. Что ждет владельцев жилья в 2025 году

«С введением нового ипотечного стандарта будет все сложнее брать кредиты, если они не льготные, — считает инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Это будет влиять на количество ипотечных сделок, в том числе на уровень закредитованности россиян. Новый стандарт будет ограничивать заемщиков. Люди не смогут брать ипотеку, если у них нет возможности оплатить первоначальный взнос и спланировать дальнейшие расходы на обслуживание кредита. По сути, взятых кредитов будет меньше, а сами заемщики смогут более ответственно подходить к кредитованию, чтобы не загонять себя в долги».