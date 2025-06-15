Пощечина Трампу за 34 млн долларов: бунт мигрантов оплачивает контора США

Иммигрантские акции протеста в Лос-Анжелесе проплатила неправительственная организация «Коалиция за гуманные права иммигрантов» (CHIRLA), которая защищает права мигрантов на территории Калифорнии. Сама она финансируется штатом, который уже влил в неё 34 миллиона долларов. Соответственно, антиправительственные акции спонсирует организация, финансируемая властями.
Напомним, протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США по выявлению нелегалов. Президент США Дональд Трамп в ответ направил в штат подразделения нацгвардии, что спровоцировало усиление масштабов бунта и беспорядки распространились с пригородов Лос-Анджелеса на центр города.
Доктор политических наук, профессор МГУ, основатель программы «Информационные и гибридные войны», декан АПН Alter Андрей Манойло отметил, что в современном мире массовые протесты, особенно если они перерастают в не менее массовые беспорядки, в принципе не могут быть стихийными, то есть неорганизованными.
«Вывести большое количество людей на улицы, даже если это мигранты, которые находятся в измененном состоянии психологическом, то есть напуганы или в ярости, это все равно большая работа. Потому что просто так массовые протесты не возникают. Обязательно кто-то ими дирижирует, но помимо этого еще и для того, чтобы массовые протесты длились в течение какого-то продолжительного времени, должно быть обеспечение. Всех этих протестующих, которые бегают, орут, громят окрестные магазины, переворачивают и сжигают автомобили, их надо кормить. И это на самом деле большие ресурсы и большие деньги. Поэтому, как правило, за подобного рода событиями всегда стоит крупная организация, обладающая ресурсами. Как правило, это криминальные группировки, структуры организованной преступности, наркокартели, которые обладают всем этим», — сказал Манойло.
По мнению эксперта, виновником нынешних беспорядков стал сам Трамп из-за своих недальновидных решений.
«И не случайно в Лос-Анджелесе ситуация вспыхнула в тот самый момент, когда Трамп собирался праздновать свое 79-летие и одновременно проводить военный парад. Эти события для Трампа должны были стать триумфом его правления. Но беспорядки в Лос-Анджелесе, с которыми справиться пока не могут, заметно смазали эту картину. Вполне возможно, что оператором для организации вот этих протестов противниками Трампа могла быть выбрана организация, которая имеет правозащитный профиль, которая этими мигрантами занимается. Это вполне логично, потому что эта организация возникла уже не в одночасье, она долго занималась мигрантами, пособиями, в том числе нелегальными мигрантами. И на момент возникновения событий в Лос-Анджелесе эта организация, очевидно, обладала разветвленными связями в мигрантской среде», — добавил спикер.
Манойло не исключает, что данные протесты организованы Демократической партией в сговоре с властями Калифорнии.
«Демократическая партия, но не только она одна, закачали в этот оператор будущих протестов деньги, эти деньги обналичили для раздачи неимущим. Затем эти деньги пошли на финансирование активистов, которые толпу и подняли. Так что ничего необычного в этом нет, это вполне логично, так как это домашняя территория Демократической партии. И вполне возможно, что имел место сговор между губернатором штата, который, в общем, санкционировал накачивание деньгами в течение определенного времени этой организации», — заключил политолог.