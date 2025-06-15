Пощечина Трампу за 34 млн долларов: бунт мигрантов оплачивает контора США

«Вывести большое количество людей на улицы, даже если это мигранты, которые находятся в измененном состоянии психологическом, то есть напуганы или в ярости, это все равно большая работа. Потому что просто так массовые протесты не возникают. Обязательно кто-то ими дирижирует, но помимо этого еще и для того, чтобы массовые протесты длились в течение какого-то продолжительного времени, должно быть обеспечение. Всех этих протестующих, которые бегают, орут, громят окрестные магазины, переворачивают и сжигают автомобили, их надо кормить. И это на самом деле большие ресурсы и большие деньги. Поэтому, как правило, за подобного рода событиями всегда стоит крупная организация, обладающая ресурсами. Как правило, это криминальные группировки, структуры организованной преступности, наркокартели, которые обладают всем этим», — сказал Манойло.