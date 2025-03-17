Пошаговая инструкция. Что делать, если нашел на себе клеща

В идеале в начале весны сделать прививку против клещевого энцефалита. Перед этим нужно проконсультироваться со специалистом. Также можно оформить страховку — она покроет расходы на удаление насекомого, визит к врачу и при необходимости даже на госпитализацию. Еще нужно пользоваться специальными спреями от клещей и защищать от них питомцев. Для них паразиты не менее опасны, чем для человека.