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Пошаговая инструкция. Что делать, если нашел на себе клеща

В России начался сезон активности клещей. Подцепить их можно и в лесу, и в городе. Специалисты объяснили, в каких случаях клеща нужно вытаскивать самому и как нельзя это делать.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Достаньте клеща

По возможности лучше отправиться в травмпункт. Однако он далеко не всегда может оказаться рядом. В этом случае клеща придется вытаскивать самому. При этом важно знать, что это насекомое не впивается, а вкручивается в тело, поэтому вырывать его из кожи нельзя, иначе часть паразита останется внутри. Нужно выкручивать его, причем не голыми руками, а специальными приспособлениями, пишет «Сберегаем вместе».

Можно воспользоваться ниткой. Сделайте небольшую петельку, накиньте ее на клеща, как лассо, и начинайте выкручивать, пока не достанете.

Можно также использовать клещедер (похож на загнутую вилку). Он продается в аптеке или ветклинике. Поместите между зубчиками торчащую над кожей часть клеща и несколько раз проверните ручку. Можно крутить в любую сторону, главное — в одну.

Вытащив клеща, обработайте место укуса йодом. Кроме того, протрите руки раствором хлоргексидина.

Что нельзя делать с клещом

Клеща нельзя заливать маслом и поджигать — он начнет задыхаться. В этот момент насекомое может выделить в рану слюну с инфекцией или содержимое кишечника.

Также нельзя раскачивать паразита и тянуть пинцетом. Есть риск вытащить насекомое не полностью.

Что делать дальше

Если клещ уже напился крови и вы увидели его разбухшим, риск заразиться клещевыми инфекциями и вирусами выше. Придется идти к врачу — может понадобиться профилактический курс антибиотиков.

Если вы успели заметить клеща сразу и смогли его полностью вытащить, последите три-четыре недели за местом укуса и общим самочувствием. Если появятся покраснение, головная боль, повысится температура, обратитесь к врачу.

В идеале в начале весны сделать прививку против клещевого энцефалита. Перед этим нужно проконсультироваться со специалистом. Также можно оформить страховку — она покроет расходы на удаление насекомого, визит к врачу и при необходимости даже на госпитализацию. Еще нужно пользоваться специальными спреями от клещей и защищать от них питомцев. Для них паразиты не менее опасны, чем для человека.

Кстати, недавно специалист центра общей инфектологии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Елисеев перечислил признаки заражения от укусов клещей.