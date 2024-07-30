Португальский священник стал известным диджеем. Видео

Португальский священник Гильерме Пейшото прославился во всем мире благодаря сетам электронной танцевальной музыки. Изначально Пейшото начал играть возле своей церкви в крошечной португальской деревушке, но теперь он выступает в лучших ночных клубах мира. В свои выступления Пейшото включает отрывки из проповедей и исторических речей, чтобы связать духовную философию и современные мелодии, донеся таким образом послание надежды и веры с помощью музыки.
Быть священником — значит быть среди людей и помогать им понять, что если у них есть духовные ценности, они не потеряют их только потому, что пойдут вечером на вечеринку.
В прошлом году Пейшото пригласили выступить во время визита Папы Франциска в Португалию по случаю Всемирного дня молодежи. Сейчас его можно встретить на Ибице, в Италии, Испании и Швейцарии.
Все должно начинаться с музыки, которую вы играете, с энергии, которую вы передаете, с послания, которым вы делитесь.
Сегодня Пейшото широко прославился в социальных сетях: у диджея и священника по совместительству есть собственный блог, на который подписано более 900 000 подписчиков. Тем не менее, священник не отказывается от своей основной миссии, регулярно проводя проповеди и церемонии.
Такой подход кажется очень инновационным. Ранее Папа римский попросил не произносить длинные проповеди, потому что люди засыпают. Подробнее читайте по ссылке.
Кристина Корчанова