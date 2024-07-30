Португальский священник стал известным диджеем. Видео

Португальский священник Гильерме Пейшото прославился во всем мире благодаря сетам электронной танцевальной музыки. Изначально Пейшото начал играть возле своей церкви в крошечной португальской деревушке, но теперь он выступает в лучших ночных клубах мира. В свои выступления Пейшото включает отрывки из проповедей и исторических речей, чтобы связать духовную философию и современные мелодии, донеся таким образом послание надежды и веры с помощью музыки.