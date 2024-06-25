Портится ли крепкий алкоголь?

У любого алкоголя есть срок годности — даже у крепкого. С вином все понятно: есть даже приложения, позволяющие понять, когда именно лучше пить вскрытое вино и в каком холодильнике его хранить, а вот про крепкий алкоголь до сих пор ходят стереотипы, что он хранится бесконечно. Это не так — конечно, спирт это отличный консервант, и крепкий алкоголь не испортится так же, как вино или пиво. Но со временем у него может измениться вкус или аромат, причем не в лучшую сторону.