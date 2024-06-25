Портится ли крепкий алкоголь?

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
У любого алкоголя есть срок годности — даже у крепкого. С вином все понятно: есть даже приложения, позволяющие понять, когда именно лучше пить вскрытое вино и в каком холодильнике его хранить, а вот про крепкий алкоголь до сих пор ходят стереотипы, что он хранится бесконечно. Это не так — конечно, спирт это отличный консервант, и крепкий алкоголь не испортится так же, как вино или пиво. Но со временем у него может измениться вкус или аромат, причем не в лучшую сторону.
Простой способ решить эту проблему — покупать маленькие бутылочки и выпивать их быстрее — так у напитка сохранится и вкус, и аромат. А еще так можно чаще пробовать что-то новое. Но лучше все равно примерно понимать сроки годности напитков, чтобы не испортить коктейль неудачным ингредиентом. Что и сколько хранится, подробно рассказал гастрономический портал Food&Wine.
Водка
Самый надежный напиток, который не портится никогда. Тем не менее от того, как вы ее храните, тоже многое зависит. Майк Фостер, менеджер по работе с международными клиентами водочного бренда Belvedere, советует хранить водку в холодильнике, и вынимать ее за полчаса до того, как пить. Особенно если водка дорогая — иначе все ароматы и оттенки не успеют раскрыться.
Виски, бурбон, скотч
Несмотря на то, что более старые сорта виски ценятся дороже, все изменения в напитке должны происходить в бочке, а в бутылке он должен оставаться неизменным. Запечатанную бутылку, кстати, хранить 30 лет тоже не стоит — ценнее напиток от этого не станет. Если бутылка будет неправильно закрыта, виски может помутнеть. На вкус это не повлияет, но внешний вид коктейля может испортить. Открытую бутылку виски стоит хранить не больше года, а если речь идет о дорогих односолодовых сортах, вкус начнет портиться уже через полгода.
Текила, мескаль
Все почти так же, как с виски. Чтобы избежать испарений, лучше хранить бутылку вдали от солнечного света при комнатной температуре. У текилы нежный аромат, поэтому важно крепко закрывать бутылку, чтобы напиток не впитал лишние запахи. Выпить текилу тоже лучше в течение года.
Джин
Со временем вкус и аромат в открытой бутылке джина может немного меняться, но в целом напиток очень стабилен и не окисляется. Фруктовые и свежие нотки тускнеют в джине быстрее всех, а можжевеловый аромат остается неизменным. Джин лучше хранить в темноте при комнатной температуре — иначе напиток начнет горчить или помутнеет. Бутылку джина лучше также выпить за год.
Ром
Как и текила, ром бывает выдержанный (темный) и невыдержанный (светлый). Светлый ром хранится дольше, а темный со временем мутнеет (хотя на вкус это не влияет). В основе рома лежит сахарный тростник, и он быстро окисляется — большинство выдержанных сортов рома начинают терять вкус уже через полгода. Невыдержанный ром можно хранить до двух лет. Ром с добавками (специи, кокос) тоже лучше употребить за полгода, иначе вкус этих добавок потускнеет.
Биттеры (горькие ликеры)
Биттеры можно хранить долго — и, возможно, это даже неплохая идея. Сложный букет из трав и горько-сладких ноток в открытой бутылке со временем не тускнеет, а напротив, может с годами раскрыться по-новому. Наиболее горькие, «лекарственные» марки, вроде Фернет-Бранка или Braulio, могут храниться десятилетиями — а более сладкие варианты, вроде Amaro Montenegro или Averna, со временем все-таки испортятся. Один из самых популярных травяных ликеров, кампари, практически вечен.
Вермут
К открытой бутылке вермута нужно относиться так же, как к открытой бутылке столового вина — хранить в холодильнике. Фабио Рафаэлли, североамериканский амбассадор бренда Martini & Rossi, сетует, что долгое время никто не думал хранить мартини в холодильнике, и из-за этого люди пили напиток с потускневшим вкусом. И даже в холодильнике вермут стоит хранить не дольше пары месяцев.
Окисляясь, вермут теряет фруктовые и травяные нотки и слегка темнеет. Рафаэлли объясняет, почему это важно: «волшебство классических коктейлей кроется в тонком балансе вкусов и ароматов — и старый вермут запросто может все испортить».
Сливочные ликеры
В отличие от большинства крепких напитков, на сливочных ликерах даже указывают срок годности. Популярные напитки вроде Бэйлиса можно хранить до двух лет, но лучше допить бутылку за полгода, и перед открытием хранить ее в сухом прохладном месте. Сливочные ликеры можно хранить в холодильнике, но в морозилке точно не стоит — сливки замерзнут и расслоятся с алкоголем, что испортит напиток (хотя пить его, конечно, все равно будет можно).
Ягодные и цитрусовые ликеры
В этих напитках (популярные примеры —Creme de Mure, Framboise) используют свежие ягоды, спирт и сахар. Они сравнительно быстро окисляются и теряют свежие нотки. Бутылку нужно хранить в сухом прохладном месте. Примерно через два года открытый ликер темнеет и становится бурым — после этого его лучше не пить.
Кофейные ликеры
В кофейных ликерах много сахара и спирта, и нет фруктов — поэтому открытая бутылка хранится очень долго (что особенно приятно для тех, кто редко употребляет алкоголь, и использует кофейный ликер в кондитерских изделиях или десертах). Их можно хранить при комнатной температуре — в том числе потому, что они и создаются при комнатной температуре, почти как кофе «колд брю». Впрочем, через 4 года эксперты все равно советуют заменить бутылку, потому что вкус будет уже не тот.
Конечно, употребляя спиртное, стоит думать и о здоровье. Недавно медики назвали самый безопасный для здоровья алкоголь — какой именно, рассказываем в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич