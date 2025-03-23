Выжить в Дубае: за что платят девушкам на закрытых VIP-вечеринках

Русскоязычный интернет на днях облетела история украинской OnlyFans модели Марии Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае. У девушки были множественные переломы конечностей и позвоночника, а после проведенной операции она даже не может говорить — сейчас врачи борются за жизнь Марии. Последнее, что известно о передвижениях девушки: она отправилась на вечеринку в отель. С учетом биографии Ковальчук (девушка занималась эскортом) есть основания полагать, что она отправилась на так называемую Porta Potti Party Dubai, где происходят одни из самых отвратительных вещей, что можно представить.