Выжить в Дубае: за что платят девушкам на закрытых VIP-вечеринках

Русскоязычный интернет на днях облетела история украинской OnlyFans модели Марии Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае. У девушки были множественные переломы конечностей и позвоночника, а после проведенной операции она даже не может говорить — сейчас врачи борются за жизнь Марии. Последнее, что известно о передвижениях девушки: она отправилась на вечеринку в отель. С учетом биографии Ковальчук (девушка занималась эскортом) есть основания полагать, что она отправилась на так называемую Porta Potti Party Dubai, где происходят одни из самых отвратительных вещей, что можно представить.
Когда появились Porta Potty Party?
Феномен porta potty зарождался в соцсетях, именно там девушки со всего мира делились историями под соответствующим хештегом. Впервые о проблеме стало известно еще в 2016 году, позже эта тема периодически всплывала в различных источниках, например, в 2022 году в VoxNew и daily, MandyNews и Thebeautifulmachinemag.
Несмотря на то, что феномен дубайских вечеринок массово облетал интернет, привлекая внимание к ужасающим «развлечениям», происходящим за закрытыми дверями, это ничего не меняло — новые статьи появлялись каждый год. Под хештегом #PortaPottiDubay в запрещенной в РФ соцсети Instagram, TikTok, Twitter и других можно найти много историй за последние почти 10 лет.
Девушки со всего мира продолжили посещать подобные вечеринки, а в Сети возобновились локальные обсуждения этой темы (упоминания можно найти также на сайте Quora и в блоге Travelling Jezebel).
Особое внимание в русскоязычных и в зарубежных (Mirror, People) СМИ получила история Марии Ковальчук, найденной недавно на обочине дороги в Дубае с множественными переломами. Telegram-канал Mash сообщал, что в анкете девушки указано, что в ее услуги входили оргии, где не ограничивалось количество человек и контактов на встрече. Именно из-за ее биографии СМИ предположили, что перед трагедией она посещала porta potti.
Что происходит за закрытыми дверями?
Вероятнее всего, девушки подписывают соглашение о конфиденциальности прежде, чем переступить порог отеля или яхты, где все происходит, поэтому узнать все подробности пока что не представляется возможным. Но того, что известно, и так хватает, чтобы испытать огромный спектр эмоций.
Так, в 2022 году VoxNews и Daily выпустили статьи, в котором описали происходящее на Porta Pottu Dubai Party: за несколько сотен тысяч долларов девушки буквально становились человеческими туалетами.
«Речь идёт о явлении, когда модели из Instagram и женщины-инфлюенсеры получают сообщения от мужчин из Дубая, которые хотят заплатить им тысячи или миллионы долларов, чтобы они стали человеческими туалетами. В обмен на плату они позволяют другим людям удовлетворять свои “личные потребности” с их помощью. Супербогатые мужчины устраивают безумные вечеринки и платят огромные суммы, чтобы удовлетворить эти необычные потребности», — следует из публикации Vox.
Это далеко не всё, на таких вечеринках можно спокойно столкнуться с зоофилией или с просьбой богатого мужчины «сделать мужика» из его несовершеннолетнего племянника.
«На одном из видео 26-летняя женщина нервно зачитывает контракт, в котором она соглашается на перелёт в Дубай и проверку на ЗППП, чтобы совершать определённые сексуальные действия со своим клиентом — султаном Али — и позволять совершать сексуальные действия с собой. Женщина также говорит, что будет участвовать в половом акте с несовершеннолетним братом клиента», — пишет Thebeautifulmachinemag.
Более того, столкнуться с физическим насилием на такой вечеринке также не редкость. По данным Telegram-канала Shot, одной из моделей на такой вечеринке хозяин вечера выбил зубы, а потом заплатил, «чтобы хватило на новые зубы в Москве».
Porta potti — вечеринка арабских шейхов. Так ли это?
Несмотря на то, что хозяевами вечеринок в Дубае принято считать «женатых и ненавидящих своих жен» арабов, там можно встретить и состоятельных «белых» хозяев, то есть европейцев. Девушки на вечеринки прибывают тоже из разных уголков планеты — туда едут африканки, славянки, американки. Не имеет значения, кто они и откуда, главное, есть желание девушек заработать деньги и их согласие сделать это подобным образом. Случай с Ковальчук тому доказательство. Но зачастую агентства просто не предупреждают, на какие именно вечеринки едут девушки, которые даже не представляют, что их там ждет.
Несмотря на то, что об этой проблеме говорят уже 10 лет, подобная «подработка» остается на плаву, потому что «шейхи» платят хорошие деньги — от 40 до 150 тысяч долларов, в зависимости от расовой или национальной принадлежности девушки, а новые истории появляются почти каждый месяц.
Очень просто обвинить пострадавших, дескать, «знали, куда едут». Но даже, если жертвы шли на риск сознательно, ничто не может оправдать подобные зверства.