Пора к врачу. Стоматолог назвала 6 лучших процедур для зубов в праздники

Если вы давно искали подходящий момент, чтобы удалить так называемые зубы мудрости, то новогодние каникулы подходят для этого идеально. Все дело в том, что такая операция не проводится спонтанно при первом визите к стоматологу. Необходимо время, чтобы осуществить комплексную подготовку, рентгенологическое обследование положения зуба, затрагивания им соседних зубов. После операции требуется наблюдение врача в течение одной-двух недель. Причем это стандартный период восстановления, но при осложнении он может затянуться, и это тоже нужно учитывать.