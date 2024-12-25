Пора к врачу. Стоматолог назвала 6 лучших процедур для зубов в праздники

Сейчас новогодние каникулы рассматриваются как мини-отпуск, за время которого можно успеть сделать массу важных дел. Например, посетить своего стоматолога и провести целый рад важнейших процедур. О том, какие это могут быть процедуры, aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.
Провести санацию полости рта и профессиональную чистку
Под санацией полости рта понимается комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленный на оздоровление полости рта, выявление и устранение имеющихся патологий и нарушений. Это важный компонент стоматологической профилактики, и если в последний раз вы были на приеме в летний отпуск, то сейчас самое время посетить врача и сделать профессиональную чистку, которую рекомендуется проводить с периодичностью один раз в полгода.
Существуют самые разные виды чистки — кислотная, ультразвуковая, механическая, чистка Air Flow, но все они преследуют одну цель — удалить зубной налет и отложения зубного камня, очистить труднодоступные места и межзубные промежутки, придать зубам естественный цвет и блеск, поддержать гигиену полости рта.
На заметку! В особых случаях, когда требуется очищение пародонтальных карманов, проводится кюретаж десен. Эта процедура требует применения специального оборудования и инструментов, а проводится врачом-пародонтологом.
Поставить имплант
Не секрет, что установка имплантов требует определенного времени как на подготовку, так и на восстановление. Новогодние каникулы — отличная возможность вернуть своей улыбке эстетичный вид. Приживление импланта — процесс небыстрый, но при желании и наличии показаний можно остановиться на одноэтапной имплантации, установив временную коронку непосредственно после операции. Таким образом вы успеете сделать за новогодние каникулы самое главное, к тому же в домашних условиях гораздо легче соблюдать рекомендации врача — поддерживать необходимую гигиену и готовить для себя щадящую пищу.
Удалить зубы мудрости
Если вы давно искали подходящий момент, чтобы удалить так называемые зубы мудрости, то новогодние каникулы подходят для этого идеально. Все дело в том, что такая операция не проводится спонтанно при первом визите к стоматологу. Необходимо время, чтобы осуществить комплексную подготовку, рентгенологическое обследование положения зуба, затрагивания им соседних зубов. После операции требуется наблюдение врача в течение одной-двух недель. Причем это стандартный период восстановления, но при осложнении он может затянуться, и это тоже нужно учитывать.
Главная опасность, которая кроется в таком вмешательстве — нарушение целостности десенной кости. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с попаданием инфекции в операционную рану, необходимо провести комплексное обследование и необходимое лечение, чтобы явиться на операцию с полностью здоровой полостью рта.
На заметку! Особенно важно удалить зубы мудрости тем, кто проходит ортопедическое или ортодонтическое лечение, исправляет неправильный прикус. Зубы мудрости могут спровоцировать скученность зубов, свести на нет все усилия врача.
Провести пластику полости рта
Пластические операции в стоматологии — не редкость. Их цель — восстановить правильную анатомическую форму тех или иных тканей — уздечек губ, языка, десен, преддверий полости рта. Одни операции проводятся при подготовке к протезированию или имплантации, а другие позволяют улучшить функциональное и структурное состояние тканей пародонта, тем самым предупредив развитие многих заболеваний. Особая группа пациентов — дети. Им проводят пластику для формирования правильного прикуса, развития речевого аппарата.
Новогодние праздники — отличное время для проведения подобных операций. Детские сады и школы не работают, а значит можно сходить с ребенком на консультацию, посоветоваться с врачом и провести необходимые манипуляции, требующие времени для заживления.
Вылечить пульпит
По статистике из всех обратившихся за стоматологической помощью 20,6−46,3% составляют пациенты с пульпитом. Речь идет о воспалении внутренних тканей зуба — пульпы, которая содержит в себе нерв, сосуды, клетки соединительной ткани. Причина развития пульпита — длительно текущий кариес. Если вы долгое время заглушали боль таблетками и откладывали лечение больного зуба на потом, то сейчас самое время решить эту проблему и устранить последствия вялотекущего кариеса.
При отсутствии лечения пульпит может привести к потере зуба, поэтому лучше не затягивать с обращением к врачу, тем более, что новогодние праздники составляют около 10 дней. Этого времени хватит, чтобы вылечить заболевание, сохранив пульпу, жизнеспособность нерва и питающих сосудов.
На заметку! Одним из современных методов консервативного лечения является биологический метод, который предусматривает применение лекарственных препаратов без вмешательства непосредственно в пульпу зуба.
Провести физиотерапию
Существует масса физиотерапевтических методов, применяемых в стоматологии для лечения и профилактики болезней полости рта. К самым распространенным относят гальванизацию, электрофорез, мезодиэнцефальную модуляцию, дарсонвализацию, микроволновую терапию. Первую применяют при наличии воспалительных и спаечных процессов. С помощью электрофореза можно ввести в нужную область витамины, препараты йода, никотиновую кислоту. Мезодиэнцефальная модуляция может повысить защитные силы организма, а дарсонвализация наладить обменные процессы, ускорить заживление ран и язв в полости рта.
Так что имеет смысл провести новогодние праздники с пользой для себя и своего здоровья, повысить эстетику улыбки и уверенность в себе, тем самым сделав для себя самый главный подарок на Новый год.