Статистика: в какие города России чаще всего туристы отправляются на выходные

В топ-10 направлений для поездок на выходные вошли города Золотого кольца. Они особенно популярны у туристов из Москвы. На четвертом месте рейтинга — Выборг (42%). Он востребован у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также в списке Калуга и Тула (по 42%), Сергиев Посад (41%), Елец (40%). Замыкает десятку Владимир (37%).