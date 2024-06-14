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Статистика: в какие города России чаще всего туристы отправляются на выходные

Список самых популярных городов России, куда можно съездить отдохнуть на выходные. Рассказываем, куда чаще всего отправляются туристы на короткие выходные.

Мужчина в пиджаке и женщина в блузке отправились гулять по Москве в выходные.
Источник: Freepik

На субботу и воскресенье приходится каждое четвертое бронирование за 2024 год.

Самым востребованным городом стал Суздаль: 48% туристов, которые приезжают сюда, резервируют жилье именно на выходные. Еще в рейтинг вошли Коломна (47%) и Переславль-Залесский (46%), об этом сообщает туристическое информационное агентство RTN (1).

Новость

В топ-10 направлений для поездок на выходные вошли города Золотого кольца. Они особенно популярны у туристов из Москвы. На четвертом месте рейтинга — Выборг (42%). Он востребован у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также в списке Калуга и Тула (по 42%), Сергиев Посад (41%), Елец (40%). Замыкает десятку Владимир (37%).

Летом самые бюджетные варианты проживания на выходных предлагает Елец. Здесь средняя стоимость номера составляет 4100 рублей за ночь. Далее идет Тверь — 4 200 рублей в сутки. А замыкает тройку с выгодными предложениями Калуга — 4 400 рублей.

Список источников

1. Туристическое информационное агентство RTN. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева