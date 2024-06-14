Статистика: в какие города России чаще всего туристы отправляются на выходные

На субботу и воскресенье приходится каждое четвертое бронирование за 2024 год.
Самым востребованным городом стал Суздаль: 48% туристов, которые приезжают сюда, резервируют жилье именно на выходные. Еще в рейтинг вошли Коломна (47%) и Переславль-Залесский (46%), об этом сообщает туристическое информационное агентство RTN (1).
В топ-10 направлений для поездок на выходные вошли города Золотого кольца. Они особенно популярны у туристов из Москвы. На четвертом месте рейтинга — Выборг (42%). Он востребован у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также в списке Калуга и Тула (по 42%), Сергиев Посад (41%), Елец (40%). Замыкает десятку Владимир (37%).
Летом самые бюджетные варианты проживания на выходных предлагает Елец. Здесь средняя стоимость номера составляет 4100 рублей за ночь. Далее идет Тверь — 4 200 рублей в сутки. А замыкает тройку с выгодными предложениями Калуга — 4 400 рублей.
Список источников
1. Туристическое информационное агентство RTN. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева