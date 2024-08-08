Популярный травяной чай повышает давление до опасного уровня

Врачи определили пациента в стационар и во время исследования выяснили, что мужчина в течение двух последних недель ежедневно выпивал от одного до двух стаканов отвара из корня солодки. Он пользуется популярностью на Ближнем Востоке и и в некоторых регионах Европы.