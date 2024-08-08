Популярный травяной чай повышает давление до опасного уровня

В больницу Великобритании обратился 84-летний мужчина с жалобами на высокое давление. Оказалось, что причиной был отвар из корня солодки. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на Daily Express.
Высокое артериальное давление на протяжении долгого времени сопровождали головная боль, чувствительность к свету, боль в груди, усталость и отеки ног.
Врачи определили пациента в стационар и во время исследования выяснили, что мужчина в течение двух последних недель ежедневно выпивал от одного до двух стаканов отвара из корня солодки. Он пользуется популярностью на Ближнем Востоке и и в некоторых регионах Европы.
Доктор Жан-Пьер Фале из отделения неврологии рассказал, что некоторые травяные напитки могут оказывать негативное действие на организм. Так, продукты на основе солодки способны снижать уровень калия, который важен для функционирования нервной системы, сокращения мышц, поддержания водного баланса организма, нормального кровяного давления и сахара в крови.
Другой подобный клинический случай показал, что связь между солодкой и повышением кровяного давления действительно существует. Ученые говорят, что это растение может принести пользу организму, однако не стоит злоупотреблять им, особенно людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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Анна Морозова