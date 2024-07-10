Популярный миф о влиянии алкоголя на мужчин развеяли

По его словам, стандартным количеством алкоголя, которое можно употребить относительно безопасно, — это 10 граммов чистого спирта, что равно примерно 25 граммам водки или 100 граммам сухого вина. «Принято считать, что эта доза при ежедневном употреблении не оказывает отрицательного влияния на организм, но практически не существует людей, которые могут остановиться на этом количестве», — подчеркнул Григорьев.