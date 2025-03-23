Популярную торговую сеть обвинили в массовом обмане россиян

Пытаясь добиться ответа через чат в мессенджере и по общему номеру телефона, москвичка все время попадала на одного и того же менеджера по имени Дмитрий, который каждый раз предлагал связаться с бухгалтерией. Тогда клиентка самостоятельно нашла на сайте гипермаркета адрес почты, предположительно, для работы с возвратами. Но письма и на этот адрес остались без ответа. В итоге девушка решила поискать в интернете, не сталкивался ли кто-то еще с подобной ситуацией, и нашла множество жалоб других клиентов на невозможность сделать возврат. «Они всех отправляют в бухгалтерию, которая, судя по всему, уже давным-давно не существует. И в такой ситуации оказались как минимум сотни людей», — подчеркнула Марина.