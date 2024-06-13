Популярной достопримечательности в Греции грозит исчезновение

На греческом острове Делос, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, расположены 2000-летние святилища и храмы, окруженные лазурными водами Эгейского моря. Строения являются очень популярными — их ежегодно посещают тысячи туристов.
В последние десятилетия происходит изменение климата, из-за которого повышается уровень моря. Если этот процесс продолжится, то Делос уйдет под воду через 50 лет. Об этом пишет Phys.org.
За последние 20 лет уровень воды в Эгейском море поднялся на 20 метров. Соленая вода постепенно размывает стены древних зданий и сооружений. Недавнее исследование показало, что сочетание температуры с повышенным уровнем влажности также может существенно повлиять на химический состав определенных материалов, из которых состоят памятники культурного наследия.
На данный момент для укрепления некоторых стен используются деревянные балки. Но, по словам специалистов, более решительные меры принять значительно сложнее.
В зоне риска находятся не только святилища. Из-за изменений климата и повышения уровня океана американские города начали быстрее уходить под воду.
Анна Морозова