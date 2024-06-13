Популярной достопримечательности в Греции грозит исчезновение

За последние 20 лет уровень воды в Эгейском море поднялся на 20 метров. Соленая вода постепенно размывает стены древних зданий и сооружений. Недавнее исследование показало, что сочетание температуры с повышенным уровнем влажности также может существенно повлиять на химический состав определенных материалов, из которых состоят памятники культурного наследия.