Популярное искусство: как отличить поп-арт от других направлений

Что касается знаменитостей, они часто изображаются на изображениях в стиле поп-арт. Это персонажи без психологии, лица как маски, условные и узнаваемые. Костюм, прическа или характерная поза напоминают об их ролях, но не о личностях. Так, например, Мэрилин Монро после своей смерти вызвала особенный интерес у художников, так как с ее образом ничего не могло произойти.