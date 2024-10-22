Популярное искусство: как отличить поп-арт от других направлений

Поп-арт (от английского pop-art, что дословно переводится как «популярное искусство») — это направление в авангардном художественном искусстве. В нем используются формы, оттенки и образы из рекламы, комиксов, журналов, кино и телевидения.
Рассказываем, как отличить поп-арт от других направлений искусства.
Изображаемые объекты
Чаще всего художники, пишущие в стиле поп-арт, изображают знаменитостей и привычные для людей предметы, которые используются в быту и почти каждый день попадаются на глаза.
Так, чаще всего художники изображают банки супа, бутылки из-под газировки, фрукты, и логотипы известных брендов.
Что касается знаменитостей, они часто изображаются на изображениях в стиле поп-арт. Это персонажи без психологии, лица как маски, условные и узнаваемые. Костюм, прическа или характерная поза напоминают об их ролях, но не о личностях. Так, например, Мэрилин Монро после своей смерти вызвала особенный интерес у художников, так как с ее образом ничего не могло произойти.
Техника и плакатный стиль
Чаще всего произведения в стиле поп-арт напоминают графические печатные техники, которые используются в рекламе. Так, например, например, существует шелкография — печать при помощи трафарета, сквозь отверстия которого краска попадает на холст. И иногда вместо сплошной заливки используются цветные точки.
Такая техника работы — некая насмешка над художниками прошлого, которые могли писать одну картину несколько десятилетий. Изображения в современном искусстве можно создать за пару часов и даже минут, но при этом они все равно будут популярны и востребованы.
Повторы идентичных изображений
Поп-арт стремится обратить внимание на предметы, которые все видят каждый день. Для этого используется разная подача — от ярких постеров до комиксов. Например, один и тот же объект может изображаться на холсте несколько десятков раз, каждый раз незначительно меняясь.
Например, на холсте может находиться 25 миниатюрных портретов Мэрилин Монро, но на каждом новом появляются разные цветовые пятна или контуры, как бы дополняя изображение.
Коллажность
Произведениями поп-арта могут стать как настоящий коллаж из журнальных вырезок, так и имитация коллажа другими техническими средствами.
Изображения наслаиваются друг на друга, образуя взаимосвязи.
Цветовая палитра
В изображениях в стиле поп-арт часто используются яркие цвета: синие, неоновые желтые и розовые, а также оранжевые. Контрастность создают черные объекты.
Эффект низкокачественной полиграфии
Часто в поп-арте используется еще один прием — разного рода намеренные ошибки, которые мешают воспринимать какой-либо объект.
Это напоминает сбои в механической печати, словно вот-вот закончатся чернила. Фрагменты наслаиваются друг на друга, создавая визуальный шум. Это показатель того, что это все же искусство, а не реальность, причем не менее живописное, чем абстракция.
Сатира и надписи
Многие художники используют в своих произведениях юмор, чтобы обратить внимание общественности на какие-либо привычки, явления и события.
Также на произведениях можно часто заметить короткие фразы, лозунги, девизы, диалоги, звукоподражания (например, «BOOM!», «WOW!») и стикеры с аббревиатурами.
Репродукция знаменитых произведений
Часто знаменитые произведения искусства в поп-арте представляются в измененном виде. Иногда они похожи на искаженную при печати репродукцию, а иногда обобщены до графического минималистичного знака.