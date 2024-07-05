Популярная музыка деградирует. Ученые заметили упрощение мелодий

Ранее крупнейшие звукозаписывающие компании мира подали иски против музыкальных стартапов Suno и Udio, которые создают музыку с помощью технологии искусственного интеллекта. Лейблы обвинили их в использовании произведений известных артистов без разрешения. В исках представители лейблов заявили, что программное обеспечение Suno и Udio крадет музыку для создания похожих произведений и потребовали компенсацию в размере $150 тыс. за каждое нарушение.