Популярная музыка деградирует. Ученые заметили упрощение мелодий

Мелодии в современной музыке стали менее сложными по сравнению с музыкой в прошлом. Ученые Лондонского университета королевы Марии проанализировали изменения в музыкальных жанрах с 1950 года и выявили тенденцию к упрощению мелодий. Результаты исследования публикует Guardian со ссылкой на Scientific Reports.
Исследователи Мадлен Гамильтон и Маркус Пирс изучили песни, которые попадали в пятерку лучших американского чарта синглов Billboard ежегодно с 1950 по 2022 год. В их анализ вошли такие хиты, как Heartbreak Hotel Элвиса Пресли, Hey Jude группы The Beatles, Vogue Мадонны, Poker Face Леди Гаги и Irreplaceable Бейонсе.
Ученые отметили, что снижение сложности мелодий связано с ростом популярности различных музыкальных жанров. Первый спад сложности произошел, когда в середине 70-х годов стали популярными стадионный рок и диско. Второй значительный спад около 2000 года объясняется подъемом хип-хопа, который отличается простыми и четкими мелодиями.
При этом анализ показал, что с начала XXI века в поп-хитах увеличилась плотность нот, то есть количество нот, исполняемых в секунду.
Ранее крупнейшие звукозаписывающие компании мира подали иски против музыкальных стартапов Suno и Udio, которые создают музыку с помощью технологии искусственного интеллекта. Лейблы обвинили их в использовании произведений известных артистов без разрешения. В исках представители лейблов заявили, что программное обеспечение Suno и Udio крадет музыку для создания похожих произведений и потребовали компенсацию в размере $150 тыс. за каждое нарушение.