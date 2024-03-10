Популяцию леопарда восстанавливают на Кавказе и в Приморье

Фотоловушка в этом месте стояла полгода. На флешке — несколько тысяч снимков. Леопарда там вот так сразу не найти. Сейчас приходится по крупицам собирать информацию о выпущенных в природу барсах, а когда-то их предки хозяйничали в этих лесах.