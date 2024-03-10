Популяцию леопарда восстанавливают на Кавказе и в Приморье

Он отметил, что на Кавказе истребили этих хищников еще в середине прошлого века.
«Без прикрас можно сказать, что программа восстановления леопарда на Кавказе — это самая сложная программа в мировой практике, и те результаты, которые мы демонстрируем, они уникальны, в мире никто не смог зайти так далеко», — рассказал и.о. заместителя директора — руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.
Журналист показал семью леопардов: мама Чери воспитывает сына Терека и дочь Рицу. Летом животных разлучат. Рица из сочинского центра восстановления леопардов переедет в Осетию, а Терек отправится осваивать Кавказский заповедник.
Скоро у леопардов начнутся «выпускные экзамены», они должны будут доказать зоологам, что остались хищниками, способными прокормить себя самостоятельно, а не превратились в домашних кошек.
«Мы видим, что в Кабардино-Балкарию зашел из сопредельного государства дикий самец, и, возможно, уже этой весной наши мониторинговые группы увидят не только крупные следы леопарда, но и маленькие тоже», — продолжил Воронин.
На воле наблюдение за леопардами продолжается, как отметил Магомедов, в Северо-Осетинском заповеднике установлены более 40 фотоловушек. Точного ответа, сколько леопардов в Осетии, нет. Центр восстановления популяции выпустил восемь хищников, и нередко в эти леса заходят особи с других территорий.
«Вот мы тут интервью даем, я не поручусь, что вот тут, наверху, не сидит леопард, не наблюдает за нами», — рассказал зоолог ФГБУ «Заповедная Осетия — Алания» Павел Вейнберг.
Фотоловушка в этом месте стояла полгода. На флешке — несколько тысяч снимков. Леопарда там вот так сразу не найти. Сейчас приходится по крупицам собирать информацию о выпущенных в природу барсах, а когда-то их предки хозяйничали в этих лесах.
«Кавказский барс, он же переднеазиатский леопард, был обычным видом — их встречали в горах. Последнего леопарда застрелили в 1956 году браконьеры», — объясняет зоолог Заурбек Дзуцев.
В поддержку программы по возвращению леопардов во Владикавказе расписали один из вагонов под окрас хищника. В трамвае можно прочитать статьи на тему «не убьют ли браконьеры снова выпущенных барсов и зачем вообще восстанавливать их популяцию».
«Вот, приветствие на осетинском — написано: “Добро пожаловать, леопард”», — показал Магомедов.
Популяцию редкого подвида дальневосточного леопарда сейчас восстанавливают в Приморье. 20 лет назад в стране оставалось всего 35 особей.
«Появляются новые особи, мы нечасто фиксируем котят, потому что самки дальневосточного леопарда очень заботливые и осторожные мамы», — добавил пресс-секретарь «Земли леопарда» Даниил Гончаров.
Когда этот проект только зарождался, многие специалисты говорили, что возродить популяцию невозможно. Предлагали тех зверей, что есть, расселить по зоопаркам. Сегодня, благодаря кропотливой работе ученых и властей, в лесах Дальнего Востока живут и размножаются 125 хищников.
Летом прошлого года в Приморье вблизи села Кондратеновка Уссурийского городского округа заметили леопарда, который наблюдал за людьми. Кошка сидела среди деревьев и не пыталась скрыться от сотрудников газовой службы.
Тогда же сообщалось, что парк «Земля леопарда» объявил о начале выбора имени для самца дальневосточного леопарда Leo 270M, который был переселен в Уссурийский заповедник. Леопард под номером Leo 260M является частью проекта по восстановлению популяции этого подвида в Уссурийском заповеднике.