Популяция амурского тигра стабилизировалась, сообщил эксперт

На ВЭФ-2023 Арамилев рассказывал РИА Новости, что в сравнении с 2022 годом тигров в РФ стало чуть меньше, но не менее 750. По его словам, это последствия африканской чумы свиней, которая подорвала популяцию дикого кабана на Дальнем Востоке.
«Мы знали, что на март 2022 года их было больше 750, в 2023 должно было стать чуть меньше, потому что была высокая смертность молодняка. В целом по результатам мониторинговых исследований можно говорить о том, что численность стабилизировалась и находится в пределах чуть меньше — чуть больше 750», — сказал Арамилев.
По его словам, из этой численности порядка 180−200 особей — это тигрята, и они нередко гибнут.
«Но в целом можно говорить, что популяция стабильна. Истории с нехваткой пищи оказались вымыслами. Все конфликтные тигры, которые были отловлены, имели огнестрельные ранения, (также — ред.) нанесенные капканами и петлями. Ни одного тигра, который был бы истощен, потому что не мог добыть себе еды, не отловлено и не отмечено на фотоловушках. Если бы тиграм не хватало копытных животных, мы бы получали кадры с истощёнными животными», — добавил собеседник.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.
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