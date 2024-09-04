Популяция амурского тигра стабилизировалась, сообщил эксперт

«Но в целом можно говорить, что популяция стабильна. Истории с нехваткой пищи оказались вымыслами. Все конфликтные тигры, которые были отловлены, имели огнестрельные ранения, (также — ред.) нанесенные капканами и петлями. Ни одного тигра, который был бы истощен, потому что не мог добыть себе еды, не отловлено и не отмечено на фотоловушках. Если бы тиграм не хватало копытных животных, мы бы получали кадры с истощёнными животными», — добавил собеседник.