Попугаи натерлись красным перцем для защиты от паразитов

Редкие попугаи, норфолкские какарики, спасаются от паразитов перцем. Это выяснили орнитологи, сообщается в журнале Austral Ecology.
В мае-июне 2015 года (соответствует южнополушарной зиме) эксперты из Австралийского национального университета работали на острове Норфолк. Там они наблюдали за норфолкскими какариками — попугаями, находящимися под угрозой исчезновения. В один из дней эксперты заметили самца и самку на невысоком дереве из рода перцев, кауакауа. Попугаи откусывали участки боковых побегов, отделяли небольшие фрагменты со стороны среза и пережевывали их. Потом, не выпуская растительную массу изо рта, они начинали чистить перья. Птицы выдавливали клювом маслянистый секрет из копчиковой железы и распределяли его по хвосту, крыльям и груди. В общей сложности птицы повторили эту процедуру 24 раза. Необычное поведение птиц орнитологи сняли на видео.
Позднее аналогичное поведение таких попугаев заметили Нил и Джуди Тавенер, жители острова Норфолк. Южнополушарным летом 2018−2019 и 2019−2020 годов птицы регулярно посещали молодое дерево кауакауа в их саду. Они прилетали по утрам, обычно группой из трех особей. Сев на дерево, попугаи отрывали кусочек коры или откусывали участок бокового стебля, пережевывали их, а потом клювом втирали получившуюся пасту в оперение. Также птицы отрывали и разрывали на полосы листья кауакауа и терлись клювом о его ветки, после чего обрабатывали перья секретом копчиковой железы, вероятно, смешанным с растительным материалом. Хозяевам удалось запечатлеть это на фото. Попугаи в конечном счете оголили дерево и перестали прилетать в сад (растение после этого восстановилось).
Исследователи рассказали, что кауакауа, подобно другим перцам, производит сильнодействующие алкалоиды. Они отпугивают насекомых, обладают противомикробным и противовоспалительным действием и, по некоторым данным, усиливают иммунный ответ. Ученые полагают, что какарики натираются пережеванным и побегами и корой этого дерева в медицинских целях: в частности, чтобы избавиться от паразитов и отпугнуть кровососущих насекомых. Во время брачного периода такое поведение в теории может снизить риск того, что паразиты поселятся в гнезде.
Примечательно, что листья, семена или какие-либо другие части деревьев кауакауа не входят в рацион норфолкских какарики. Следовательно, это растение интересует попугаев как антипаразитарное средство (и, возможно, как легкий стимулятор).
Авторы работы подчеркивают, что кауакауа часто встречается на острове Норфолк и даже доминирует в подлеске. Однако, учитывая значимость дерева для вымирающих попугаев, его охране следует уделять больше внимания.
Известно, что ранее за натиранием перьев пережеванными частями едких растений заставали представителей четырех других видов какарики.
Кстати, птицы часто впечатляют орнитологов своим поведением. Так, недавно исследователи выяснили, что вороны умеют считать не хуже детей.
Айгуль Сабитова