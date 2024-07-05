Попугаи натерлись красным перцем для защиты от паразитов

Позднее аналогичное поведение таких попугаев заметили Нил и Джуди Тавенер, жители острова Норфолк. Южнополушарным летом 2018−2019 и 2019−2020 годов птицы регулярно посещали молодое дерево кауакауа в их саду. Они прилетали по утрам, обычно группой из трех особей. Сев на дерево, попугаи отрывали кусочек коры или откусывали участок бокового стебля, пережевывали их, а потом клювом втирали получившуюся пасту в оперение. Также птицы отрывали и разрывали на полосы листья кауакауа и терлись клювом о его ветки, после чего обрабатывали перья секретом копчиковой железы, вероятно, смешанным с растительным материалом. Хозяевам удалось запечатлеть это на фото. Попугаи в конечном счете оголили дерево и перестали прилетать в сад (растение после этого восстановилось).